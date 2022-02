Call of Duty: Mobile Stagione 2: One-Four-One ritorna in Task Force 141 a febbraio

Preparatevi a unirvi al miglior gruppo di guerrieri sul pianeta, infiltrarvi in una nuova mappa multiplayer e salvare gli ostaggi prima che sia troppo tardi. Tutto questo in Call of Duty: Mobile Stagione 2: Task Force 141. Con il lancio previsto per giovedì 24 febbraio all’una di notte , i giocatori di Call of Duty: Mobile potranno unirsi a Gaz e al resto della rinomata Task Force 141 in una nuova mappa dotata di nuove armi, un emozionante evento a tema e molto altro ancora. La posta in gioco non è mai stata così alta!

Durante questa seconda stagione del 2022, i giocatori avranno l'opportunità di guadagnare 50 nuovi livelli di ricompense del Battle Pass. La stagione 2 include nuovi contenuti gratuiti e premium, tra cui operatori come Simon "Ghost" Riley e Kyle "Gaz" Garrick, la nuova arma JAK-12, un nuovo scorestreak Chopper Gunner, Weapon Blueprints, Calling Cards, Charms, COD Points (CP), e molto altro ancora in arrivo durante la stagione!

Ecco nel dettaglio i punti salienti di Call of Duty: Mobile Stagione 2: Task Force 141 in arrivo su Android e iOS:

Nuova mappa: Hardhat – Apparsa per la prima volta in Call of Duty: Modern Warfare 3 , è ambientata in un cantiere per un nuovo complesso commerciale. Gran parte della mappa è adatta al combattimento ravvicinato grazie agli edifici ancora in costruzione.

Nuovo evento a tema: Counter Intel – I terroristi hanno preso il controllo della città e spetta ai giocatori liberarla prendendo lentamente il controllo della mappa. Le scelte strategiche sono fondamentali per il successo della missione e i giocatori saranno premiati per il loro coraggio.

Pacchetti speciali per celebrare il Festival dei Colori e il Carnevale – In occasione delle celebrazioni del Festival dei Colori e di Carnevale, Call of Duty: Mobile offre ai giocatori i bundleFestival dei Colori e Carnevale. Festeggia con stile con armi a tema, avatar e altro ancora all'interno di ciascuno di questi bundle.



I giocatori potranno aspettarsi molti aggiornamenti e miglioramenti di gioco in questa versione, oltre anuove sfide stagionali, estrazioni fortunate, bundle e altro ancora, che verranno rilasciati nello store sia al lancio che per tutta la stagione.



