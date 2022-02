Destiny 2: La Regina dei Sussurri - nuovo trailer di lancio

Oggi Bungie ha pubblicato un nuovo trailer per La Regina dei Sussurri, la prossima espansione di Destiny 2. I giocatori affronteranno l'ignoto mentre cercheranno di scoprire la verità, ritrovandosi faccia a faccia con la Covata Lucente di Savathûn.



La Regina dei Sussurri – Trailer di lancio

https://youtu.be/NLX6-zvecTw



I guardiani di tutto il mondo accederanno a Destiny 2 questa settimana per non perdere il finale della Stagione dei Perduti, i cui eventi sono strettamente legati al lancio de La Regina dei Sussurri, il 22 febbraio.



La Regina dei Sussurri - ViDoc

https://www.youtube.com/watch? v=T5AszFaTdzI



Inoltre, la scorsa settimana Bungie ha presentato un ViDoc sul dietro le quinte de La Regina dei Sussurri e sulla Stagione dei Rinati.



Destiny x SteelSeries Collection hero assets

LINK



Oggi, Bungie e SteelSeries - leader mondiale nella produzione di periferiche per gaming (competitivo e non) - hanno annunciato la loro collaborazione per una collezione di prodotti in edizione limitata e a marchio Destiny. La collezione in edizione limitata include:



Arctis 1 | Edizione Destiny – I driver Arctis garantiscono un suono di qualità. Il microfono ClearCast rimovibile cancella il rumore e assicura una sonorità naturale. Queste cuffie eleganti offrono inoltre l'esclusivo emote esotico Celebrazione virale, ideato appositamente per la partnership Destiny e SteelSeries.

– I driver Arctis garantiscono un suono di qualità. Il microfono ClearCast rimovibile cancella il rumore e assicura una sonorità naturale. Queste cuffie eleganti offrono inoltre l'esclusivo emote esotico Celebrazione virale, ideato appositamente per la partnership Destiny e SteelSeries. Rival 5 | Edizione Destiny – L'edizione Destiny del mouse da gaming Rival 5 presenta nove pulsanti programmabili per un'assegnazione personalizzata dei comandi principali. Il pannello laterale offre cinque pulsanti ad azione rapida, incluso uno switch a levetta. Con l'acquisto del mouse si ha inoltre diritto all'esclusivo emote Celebrazione virale.

– L'edizione Destiny del mouse da gaming Rival 5 presenta nove pulsanti programmabili per un'assegnazione personalizzata dei comandi principali. Il pannello laterale offre cinque pulsanti ad azione rapida, incluso uno switch a levetta. Con l'acquisto del mouse si ha inoltre diritto all'esclusivo emote Celebrazione virale. Tappetino per mouse QcK Prism XL | Edizione Destiny – Il tappetino QcK Prism XL è unico in termini di prestazioni, stile e innovazione. Microtessuto durevole ottimizzato per i movimenti con DPI alti e bassi. La superficie di 900 mm x 300 mm x 4 mm garantisce ai giocatori massimo controllo. Il tappetino include l'esclusivo emblema leggendario Sviluppo esistenziale, ideato appositamente per la partnership Destiny e SteelSeries.

– Il tappetino QcK Prism XL è unico in termini di prestazioni, stile e innovazione. Microtessuto durevole ottimizzato per i movimenti con DPI alti e bassi. La superficie di 900 mm x 300 mm x 4 mm garantisce ai giocatori massimo controllo. Il tappetino include l'esclusivo emblema leggendario Sviluppo esistenziale, ideato appositamente per la partnership Destiny e SteelSeries. Piastre per cuffie Arctis Pro | Edizione Destiny 2: La Regina dei Sussurri – I gamer possono personalizzare le pluripremiate cuffie della linea Arctis Pro con queste piastre a edizione limitata per ricordare il lancio dell'espansione Destiny 2: La Regina dei Sussurri e riprendersi la Luce con più stile. Compatibili con cuffie Arctis Pro, Arctis Pro + GameDAC e Arctis Pro Wireless.

Inoltre, i sound designer di Destiny hanno creato delle impostazioni personalizzabili per l'equalizzatore Sonar di SteelSeries, le quali consentiranno ai giocatori di portare il suono a un altro livello. Sonar è il nuovissimo software, in arrivo questa estate, che offrirà un'ampia personalizzazione audio su PC, un audio spaziale immersivo, la funzionalità ChatMix e un sistema surround virtuale 7.1. I fan di Destiny possono usufruire della versione in accesso anticipato di Sonar a partire da oggi.

Altre News per: destinyreginasussurrinuovotrailerlancio