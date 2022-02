Star Wars: The Old Republic il Trailer in CG debutterà domani

Per celebrare il lancio di Legacy of the Sith e i 10 anni di storytelling di Star Wars attraverso i trailer in CG del gioco, BioWare, LucasFilm Games e Industrial Light & Magic (ILM) - la società di effetti speciali più importante del mondo, fondata da George Lucas - hanno collaborato a un nuovo trailer di lancio cinematografico che pone le basi per gli eventi dell'espansione.

Il nuovo trailer in CG intitolato "Disordine" debutterà domani, martedì 15 febbraio alle 17:00 CET su YouTube, si tratta del prossimo iconico trailer in CG di BioWare e Lucasfilm Games per Star Wars: The Old Republic. I fan possono iscriversi o impostare un promemoria ora per guardare il nuovo esplosivo trailer cinematografico di Legacy of the Sith "Disordine" domani al seguente link: https://youtu.be/QgbMAdtp7aE