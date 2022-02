Hearthstone: nuovo aggiornamento in arrivo domani

Include il nuovo Mini-set, l'Antro di Onyxia e molto altro!

C'è un nuovo aggiornamento di Hearthstone in arrivo il 15 febbraio! Unisciti ai nostri eroi mentre affrontano la loro prima incursione con il nuovo Mini-set Antro di Onyxia da 35 carte collezionabili. Dai un'occhiata ai nuovi oggetti cosmetici della Battaglia, inclusi Tabelloni e Finali. Impara a conoscere Bru'kan tramite il suo Libro dei Mercenari a partire dal 15 febbraio.

MINI-SET ANTRO DI ONYXIA (15 febbraio)

Il Mini-set Antro di Onyxia, composto da 35 nuove carte collezionabili, verrà pubblicato il 15 febbraio!

Le carte dell'Antro di Onyxia saranno ottenibili nelle buste di Divisi nella Valle d'Alterac o acquistando l'intero Mini-set per 14,99 $ o 2.000 oro.

Per la primissima volta, ci sarà anche la possibilità di acquistare tutte e 66 le carte del Mini-set Dorate, con il set Dorato per 69,99 $.

AGGIORNAMENTI ALLA BATTAGLIA

Nuovi eroi e Amici disponibili

Nuovi oggetti cosmetici: Tabelloni e Finali

Tabellone Battaglia - Giardini di Giada



Tabellone Battaglia - Studio del Cosmo



Finale Battaglia - Impatto Astrale



I Finali della Battaglia sono animazioni che sostituiscono l'animazione standard d'attacco quando il tuo eroe vince un turno di combattimento.





Impatto Astrale è un tabellone con due fasi. Ciò significa che mostra un'animazione speciale ogni volta che il tuo eroe vince un turno e un'altra animazione ancora più grande quando infliggi 15 o più danni all'avversario!



Una volta scelti, i Finali della Battaglia sono globali, quindi qualsiasi eroe tu stia usando mostrerà il Finale scelto al termine di un turno di combattimento. Entrambi i giocatori vedranno il Finale scelto dal giocatore che ha vinto il turno di combattimento.

AGGIORNAMENTO DI MERCENARI (15 e 22 febbraio)

Nuovi Mercenari

Long'xin (Incantatore Leggendario)



Xuen (Combattente Epico)



Niuzao (Protettore Raro)



Yu'lon (Protettore Raro)



Chi-Ji (Incantatore Epico)

A partire dal 15 febbraio, Long'xin, Xuen, Niuzao e Yu'lon saranno disponibili in tutti i modi in cui si ottengono normalmente i Mercenari.

Dal 22 febbraio all'8 marzo, sarà possibile ottenere il Mercenario Epico Chi-Ji e altre ricompense completando un evento con una serie di 10 Incarichi.

LIBRO DEI MERCENARI DI BRU'KAN (15 febbraio)

Lo Sciamano Bru'kan del clan Lanciascura ha fatto del proprio meglio per preparare i giovani mercenari dell'Orda alla battaglia che li attende, ma ora è giunto il momento. Il Naaru infranto si è riformato e il suo potere ha fatto risorgere la vendicativa Strega Tamsin Roame come un Lich! Riuscirà Bru'kan ad attingere alle energie elementali della Valle d'Alterac per evocare Lokholar il Signore del Ghiaccio e porre fine alla guerra fermando Tamsin? Libro dei Mercenari di Bru'kan dal 15 febbraio. Sconfiggendo tutti e otto i boss di quest'avventura lineare otterrai una busta dello Sciamano, contenente solo carte dello Sciamano del formato Standard

