Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI: disponibile il core booster set Battaglia del Chaos

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia l’arrivo di Battaglia del Chaos, disponibile da oggi - in Europa e Oceania - per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG).

Composto da 100 carte, il primo core booster set del 2022 include nuove carte pensate per funzionare al meglio con il Mago Nero di Yugi Muto, tra queste un nuovo Mostro Rituale, un nuovo Mostro Fusione e la nuova forma Timaeus il Drago Unito. Ecco alcune delle principali novità che troverete in Battaglia del Chaos:

Nuove carte per i temi introdotti in Esplosione del Destino, tra cui nuove carte Maledizione Ghiacciogiada e un nuovo potente Mostro Synchro di Livello 10: Granmaestro Spadanima - Chixiao.

Nuove carte per strategia “glaciali” come Voivoda Vampiro e Sirena Fantasmatrucco.

Loki, Signore degli Aesir sorge nuovamente! Nuovi mostri Nordic Hlidskjalf e nuove carte Reliquia.

Un nuovo tema in anteprima mondiale.

E molto altro ancora!

Il booster set Battaglia del Chaos contiene 100 nuove carte: 50 Comuni, 26 Super Rare, 14 Ultra Rare e 10 Rare Segrete.







Disponibile ora anche la collezione di accessori Kuriboh Kollection, dedicata agli amati Demone Magichiave - Transfurlmine, Kuriboh e Magikuriboh,

Tenete al sicuro i vostri Deck grazie al Kuriboh Kollection Card Case, in grado di ospitare fino a 70 carte sleeved e un separatore Deck. Poi, aumentate le difese con le bustine protettive Kuriboh Kollection Card Sleeves. Ogni pacco contiene 50 bustine protettive regolari da torneo dedicate a Magikuriboh. Il tappettino da gioco Kuriboh Kollection Game Matè impreziosito da dozzine di Demoni Magichiave - Transfurlmine. E se volete mostrare agli altri Duellanti la vostra collezione, non perdete il Kuriboh Kollection 9-Pocket Duelist Portfolio, in grado di ospitare fino a 180 carte.

e la collezione di accessorisono disponibili ora in tutti gli store ufficiali.

