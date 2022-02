Logitech G | Arriva il Mouse da Gaming PRO X Superlight ROSA!

Siamo lieti di annunciare che il nostro mouse gaming della linea PRO è ora disponibile in versione ROSA.

Il PRO X SUPERLIGHT versione ROSA dispone di tutte le feature del modello base, dalla tecnologia wireless LIGHTSPEED, al sensore HERO 25K, fino all’inconfondibile design della linea PRO, diventata nel tempo ilriferimento per i mouse esport d’elite in tutto il mondo.

Per andare incontro alle sempre più esigenti richieste del mondo del gaming competitivo, il PRO X SUPERLIGHT è stato meticolosamente riprogettato per ridurre il peso e al tempo stesso migliorarne le performance. Pesando solo 63 grammi, è circa il 25% più leggerlo rispetto al PRO Wireless standard.

Inoltre, il PRO X SUPERLIGHT è dotato di un wireless LIGHTSPEED più reattivo a 2,4 GHz per giocare senza alcun vincolo per le oltre 70 ore di durata della batteria. Il nuovo mouse è inoltre dotato di grandi piedini in PTFE, per un'esperienza di gioco a basso attrito che offre precisione, velocità e manovrabilità senza rivali.

Il PRO X SUPERLIGHT dispone del nuovo HERO 25K, l’ultima versione del nostro iconico sensore HERO, offre un livello di precisione tutto nuovo per le migliori performance. Traccia il movimento fino a grandezze inferiori al micrometro (meno di un milionesimo di metro!) con estrema precisione, con zero smoothing, filtraggio o accelerazione.

Il sensore HERO 25K utilizza un sistema intelligente di gestione dell’energia per regolare continuamente la frequenza di quadro in base al movimento del mouse. Questo consente di ottenere performance di alto livello e al contempo una gestione continua dell’energia che mantiene il consumo al minimo. In questo modo l’efficienza energetica è 10 volte migliore rispetto ai dispositivi della precedente generazione.

Il PRO X SUPERLIGHT ROSA è disponibile da oggi a 164,99 €.

