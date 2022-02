GTA Online: Reever occidentale disponibile all’acquisto

Più i bonus di Los Santos Tuners, il ritorno di Sumo con 2X Rewards e molto altro ancora

Quella macchia urlante non era altro che la Western Reever, la convergenza di decenni di innovazione nel campo dell'ingegneria, dell'aerodinamica e dell'abbandono spericolato in cima a due ruote.

La Western Reever è ora disponibile per l'acquisto da Legendary Motorsport.

2X LS CAR MEET REP SULLE GARE DELLA SERIE PURSUIT

Le sirene nello specchietto retrovisore sono un segno distintivo della Pursuit Series. Allontanati da loro come meglio credi, taglia il tuo percorso attraverso la città e guadagna il doppio del solito LS Car Meet Rep fino al 9 febbraio.



DOPPIE RICOMPENSE SUI CONTRATTI DI RAPINA E SULLE ESPORTAZIONI ESOTICHE, PIÙ 2X GTA$ SUI LAVORI DEI CLIENTI DELL'AUTOFFICINA

Una volta che hai acquistato un'autofficina e ti sei sistemato, la comunità automobilistica ti accoglierà a braccia aperte. Anche nelle sue parti più losche, come completare i contratti di rapina all'autofficina e andare a prendere auto straniere in Exotic Exports.

Non trascurare questo aspetto del business, però: i clienti ti pagheranno per personalizzare i loro veicoli secondo le specifiche richieste (se lasci correre la tua immaginazione rischi che non apprezzino il tuo lavoro) in Auto Shop Client Jobs.

Tutti questi flussi di entrate pagano 2X GTA$ per la prossima settimana.



Tee bianca Born X Raised gratuita per tutti i giocatori

È "drip or drown" là fuori - tutti i giocatori di GTA Online riceveranno il White Born X Raised Tee quando inizieranno a giocare questa settimana.

2X GTA$ e RP su Sumo

Questa settimana segna il ritorno delle amate modalità Sumo, Finché morte non ci separi, Il lavoro Vespucci e Trap Door. Per l'occasione, guadagnerai 2X GTA$ e RP giocando a Sumo - distruggendo e schiacciando i veicoli dei tuoi avversari fuori da un'area designata, da solo o in squadra. Quando il conto alla rovescia si avvicina alla fine, la disperazione nell'aria è palpabile.

2X GTA$ e RP sulle gare di trasformazione

Una cosa è essere in grado di mantenere il sangue freddo al volante di un'auto sportiva, un'altra è pilotare un jet da combattimento. Le gare di trasformazione richiedono di fare entrambe le cose, spesso mentre qualcun altro sta facendo qualcosa di completamente diverso. È pericoloso, e richiede riflessi, intuizione e intelligenza per avere successo. Ecco perché tutti i concorrenti di Transform Race riceveranno 2X GTA$ e RP, per tutta la settimana.

Car Meet Prize Ride e Challenge: Pfister Comet S2

Supera la polizia e i tuoi compagni di corsa in una gara di inseguimento per tre giorni di fila per andartene come proprietario di un Pfister Comet S2. Quello che ne farete in seguito rimarrà tra voi e qualsiasi guru vi farà superare la giornata. Namaste.

Prova le Emperor Vectre, Pfister Astron e Dewbauchee Vagner al Test Track

State cercando un nuovo set di ruote? Visita il Test Track del LS Car Meet per vedere se l'Emperor Vectre, il Pfister Astron o il Dewbauchee Vagner fanno al caso tuo. Mettile una contro l'altra in uno Scramble, fai una corsa contro il tempo in un Time Trial, o lancia del fumo - tutto senza alcun costo per te.

Questa settimana sul podio: Il Pegassi Infernus Classic

Non dimenticare di visitare la spaziosa lobby del The Diamond Casino & Resort per dare un giro alla Ruota della Fortuna e andare via con GTA$, RP, abbigliamento, accessori, snack e una miriade di premi misteriosi. Questa settimana sul podio c'è nientemeno che il Pegassi Infernus Classic, un'evocazione di un'epoca passata: basette, italo disco, colonia soffocante.

SCONTI

Colore che cercheranno di personalizzare e spostare veicoli esotici possono prendere un'Autofficina (e tutte le sue ristrutturazioni, modifiche e aggiornamenti) con il 30% di sconto questa settimana. Queste proprietà vi daranno accesso a flussi di reddito aggiuntivi tramite le Esportazioni Esotiche, così come i Contratti Autofficina e i Lavori dei Clienti menzionati prima.

Coloro che possiedono un'agenzia Celebrity Solutions possono prendere il Coil Compact EMP Launcher per il 25% di sconto questa settimana dall'armeria dell'agenzia e sventare qualsiasi veicolo all'inseguimento con un impulso ben piazzato.

Oltre a quanto sopra, c'è una serie di giostre in sconto questa settimana

Altre News per: onlinereeveroccidentaledisponibileall’acquisto