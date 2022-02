LEGO presenta tre nuovi iconici set a tema Star Wars

LA GALASSIA LEGO STAR WARS DÀ IL BENVENUTO A TRE NUOVIICONICI SET DA COSTRUZIONE ISPIRATI A LUKE SKYWALKER, A MANDALORIAN E AL DARKTROOPER







Chepreferiate la luce o il lato oscuro, il GruppoLEGO ha ampliato la collezione di caschiStar Wars con tre nuovi iconici set,in grado di entusiasmare tutti i fan del mattoncino e della saga. Preparatevi acostruire ed esporre l'iconico elmo da pilota di Luke Skywalker, a rendere omaggio al leggendario cacciatore di taglie Din Djarin di The Mandalorian o a fare uscire il vostrolato “imperiale” con il casco del DarkTrooper .

I nuovi caschi dacostruzione LEGO Star Wars sono stati ideati per permettere agli appassionatiun viaggio nella galassia lontanalontana, attraverso un'esperienza dicostruzione super coinvolgente che, una volta terminata, potrà essereorgogliosamente esposta.

I costruttori che voglionorisvegliare la loro forza creativa e incanalare la loro concentrazioneinteriore, proprio come Jedi, possono cimentarsi con il dettagliato Casco di Luke Skywalker (Red Five),che dispone di un microfono costruito inmattoncini, elementi traslucidi, visiera rossa e targhetta. Altri invece, sarannoammaliati dall’elegante riproduzione dell'iconico Casco Mandaloriano, che presenta elementi LEGO metallici per ricreare la lucentezza del beskar.

Coloro che sono affascinatidal lato oscuro, possono dimostrare la loro fedeltà al Remnant Imperiale con ilCasco del Dark Trooper: il modelloricrea i contorni dell'elmo in stile LEGO e utilizza una combinazione di elementi rossi traslucidi e mattoncini bianchi perricreare gli occhi rossi brillanti del letale soldato.

I nuovi modelli saranno disponibili per il pre-ordine dal 2febbraio su LEGO.com, mentre dal 1°marzo sarà possibile acquistarli anche neiLEGO Store e nei migliori negozi di giocattoli al prezzo di 59,99 €.



