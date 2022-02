League of Legends - in arrivo Renata Glasc

"Il progresso ha un prezzo che altri rifiutano di pagare."



Renata Glasc, la Baronessa Chimica, è il 159° campione di League of Legends ed entrerà nella landa con la Patch 12.4! Presentata come Support, Renata Glasc discende da una famiglia di alchimisti di Zaun intraprendenti e altruisti. Grazie alla sua lungimiranza e al suo acume per gli affari, cresce fino a diventare una figura importante nel distretto. Ambiziosa e con un patrimonio tecnologico avanzato, ha intenzione di andare oltre i confini di Zaun.

Renata Glasc dettagli Abilità



Passiva - Influenza



Gli attacchi base di Renata Glasc marchiano i nemici e infliggono danni bonus. I danni degli alleati di Renata consumano il marchio, infliggendo danni aggiuntivi.



Q – Stretta di mano



Renata Glasc spara un missile dal suo braccio robotico che immobilizza il primo nemico colpito. Può riattivare questa abilità per lanciare il nemico in una direzione bersaglio, infliggendo danni ai nemici colpiti e stordendoli se il bersaglio lanciato è un campione.



W - Salvataggio



Renata Glasc conferisce a un campione alleato o a se stessa velocità d'attacco e velocità di movimento crescenti verso i nemici. Se l'alleato mette a segno un'eliminazione contro un campione nemico, la durata del buff viene ripristinata. Se l'alleato muore quando Salvataggio è ancora attivo, la sua salute torna al massimo ma inizia a bruciare fino alla morte nell'arco di 3 secondi. L'alleato può fermare la combustione eliminando un campione prima di morire.



E – Programma di fedeltà



Renata Glasc spara dei missili chemtech che forniscono uno scudo agli alleati, infliggono danni e rallentano i nemici a cui passano attraverso. I missili applicano i loro effetti anche attorno a Renata al lancio dell'abilità, e in un'esplosione al massimo della gittata.



R – Acquisizione forzata



Renata Glasc spara una nube di agenti chimici che fa entrare in stato di Berserk i nemici, aumentando la loro velocità d'attacco e costringendoli ad usare gli attacchi base contro qualsiasi cosa gli stia intorno. I nemici in Berserk attaccano prima i loro alleati, poi le unità neutrali, la squadra di Renata Glasc e infine Renata stessa.



"Che stiano con me o contro di me… non importa. Vengono tutti dalla mia parte… prima o poi."





Altre News per: leaguelegendsarrivorenataglasc