Sony compra Bungie

Il CEO di Sony Jim Ryan lo ha comunicato sul Blog PlayStation. Sony ha acquisito Bungie, studio che ha creato Halo simbolo di Xbox) per 3,6 miliardi di dollari.

Jim Ryan:

"Bungie resterà uno studio e un editore indipendente e multipiattaforma."



I fan di Destiny possono stare tranquilli. Infatti, sia il titolo in questione che i progetti futuri usciranno sulle console Microsoft.

Bungie:

"Restiamo fautori del nostro destino, continueremo a pubblicare e sviluppare in modo creativo i nostri giochi in modo indipendente. Continueremo a guidare una comunità Bungie unificata. I nostri giochi continueranno a essere lì dove si trova la nostra community, ovunque gli appassionati scelgano di giocare.? Con il supporto di SIE, il cambiamento più immediato che vedrete sarà un'accelerazione nell'assunzione di talenti per supportare la nostra visione ambiziosa."