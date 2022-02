Come si gioca in Italia: lo stato dell’arte

Il gioco nei casino rappresenta ancora oggi una grande passione per molti italiani. Certo, il settore è notevolmente cambiato in seguito all’arrivo dei casino online. L’esperienza di gioco è diventata più accessibile ed è cresciuto anche il numero di operatori. Conseguenza inevitabile è che i giocatori hanno veramente l’imbarazzo della scelta, avendo la possibilità di valutare le offerte di tantissimi casino.

Quanto appena affermato trova conferma nei numeri. L’Italia è il paese europeo che incassa di più dal gioco d’azzardo. A trainare questo record anche l’enorme crescita del gioco online. Basti pensare che nel 2020 la raccolta derivante dal gioco d’azzardo online è ammontata a 49 miliardi di euro mentre nel 2019 sarebbero stati aperti poco più di tre milioni di conti online.

Nel nostro paese, circa la metà degli incassi legati al gioco d’azzardo deriva dalle slot machine. A livello territoriale, la regione dove si concentra il maggior numero di giocatori è la Lombardia, seguita da Lazio e Campania.

Quali sono le ragioni dello strapotere delle slot machine? Sicuramente, uno dei fattori è la velocità di gioco (una sessione dura veramente poco) così come l’assenza di particolari abilità da possedere per poter giocare.

Chi apre i nuovi conti di gioco?

Nel corso del 2020, si registra un aumento nel numero dei conti di gioco aperti da uomini (+30,20%) e da donne (+35,49%). L’incremento percentuale di maggiore impatto è stato riscontrato sui giocatori di età compresa tra 18 e 24 anni. È stata proprio questa fascia che, in misura più alta rispetto alle altre, ha aperto novi conti di gioco. Il lockdown potrebbe aver giocato un ruolo decisivo su questo trend.

Il Ruolo dell’AAMS

In Italia, l'Agenzia Dogane e Monopolio di Stato (AAMS) si occupa della regolamentazione del gioco d’azzardo. Tale organismo rilascia licenze e definisce la tassazione relativa al gioco d'azzardo per i giocatori e gli operatori italiani. AAMS ha il diritto di bloccare e multare qualsiasi operatore di gioco non rispettoso della normativa vigente. Per giunta, parliamo di un regolamento abbastanza rigoroso, con margini di manovra molto limitati per gli operatori.

Spetta solo ed esclusivamente ad AAMS la decisione di legittimare l’operato in Italia degli operatori. Chiaramente, oltre ai requisiti di carattere economico, l’azienda che richiede la licenza deve avere sede in uno dei paesi dell’Unione Europea.

Che cos'è un casino non AAMS?

I casino non AAMS sono operatori autorizzati da organismi di regolamentazione diversi dall'AAMS. Spesso, si tende a pensare che un casino non AAMS debba essere necessariamente un operatore fake o truffaldino.

In realtà, si tratta di operatori generalmente affidabili e sicuri che, però, detengono licenze rilasciate da autorità di altri paesi, come ad esempio Malta (Malta Gaming Authority), Regno Unito (Gambling Commission) e Svezia (Swedish Gambling Authority).

Il numero di giocatori che scelgono di giocare in Italia in casino non AAMS cresce ogni giorno. Naturale chiedersi il perché di tutto ciò. La risposta non sembra essere così complicata: molti giocatori italiani non sono soddisfatti delle leggi italiane sul gioco d'azzardo.

Gli esperti del settore ritengono che la popolarità dei casino con licenza attiva in paesi diversi dall’Italia stia crescendo rapidamente, per due ordini di motivi:

Premi per i clienti più consistenti;

Assenza di limiti e di restrizioni.

I casino non AAMS appaiono, dunque, agli occhi dei giocatori italiani più appetibili, in virtù della presenza di bonus e promozioni più convenienti. La legge italiana impone ai titolari delle licenze l’inserimento, tra le policy di gioco, di limiti di deposito/prelievo. Sebbene possa apparire come un atto utile a proteggere i giocatori dai rischi di giocate eccessive, per molti rappresenta in realtà un freno alla libertà personale.

