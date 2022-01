IDEE OUT OF THE BOX PER SAN VALENTINO

La festa più passionale dell’anno si avvicina e ci si affretta a trovare il regalo o l’attività perfetta per la propria dolce metà. Per chi è stufo di regalare le solite rose accompagnate dai cioccolatini o la solita cena a lume di candela, ecco una serie di idee alternative per stupire il partner con qualcosa di originale e passare una giornata speciale!







A partire da Funko che lancia una nuovissima linea di Pop! a tema San Valentino, i cui protagonisti sono i personaggi più famosi del mondo di Star Wars e Batman. Loungefly propone, invece, una linea di zaini e portafogli romantici a tema Minnie e Mickey Mouse. Mentre, per chi vuole andare in una galassia lontana lontana, è disponibile quella dedicata a Grogu, il piccolo Jedi più tenero dell’universo Star Wars.



Per il dopo cena, Hasbro propone i grandi classici dei giochi da tavolo. Jenga, Taboo e Forza 4 sono perfetti per sfidare il partner! E la serata continua a ritmo di alcune delle canzoni più famose con Just Dance 2022 per ballare e divertirsi insieme!

E per dare una svolta alternativa ai festeggiamenti, ci sono i costumi di Rubie’s. L’azienda leader mondiale dei costumi e accessori per le feste propone una vasta varietà di travestimenti per ogni coppia che vuole passare una giornata all’insegna del divertimento.







