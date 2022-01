BLOOD BOWL 3: IN ARRIVO LA NUOVA CLOSED BETA

NACON e il team di sviluppo Cyanide sono lieti di annunciare l’inizio di un nuovo capitolo beta per Blood Bowl 3, disponibile da oggi 25 gennaio fino alle 9:00 am di giovedì 3 febbraio.

La nuova versione beta è disponibile esclusivamente per i giocatori che si sono registrati lo scorso giugno e sarà un’occasione unica per testare tutte le migliorie aggiunti al gioco durante gli ultimi mesi. Cyanide, in particolare, ha ascoltato la sua community per creare un’esperienza sempre più appealing ai fan e, basandosi sui vari feedback ricevuti, ha potenziato non solo l’interfaccia utente, ma reso il gameplay più fluido, portando diversi progress al gioco.

Come nella versione Beta precedente, gli utenti possono giocare con diversi team, tra cui gli Orchi Neri, la Nobiltà Imperiale e l’Unione Elfica creando partite tattiche a turni contro altri giocatori (online e offline) o contro l’AI. Una nuova squadra, inoltre, è stata aggiunta pronta a mostrare la sua tenacia sul campo: i Nani. Divertente, sanguinoso e spettacolare Blood Bowl 3 sarà un successo per tutti gli amanti dei giochi di strategia. In occasione del lancio la nuova versione includerà 12 squadre, ognuna con il proprio campo e le proprie cheerleaders e due diverse modalità di gioco campaign e multiplayer, più ulteriori opzioni di personalizzazione che rendono unico nel suo genere Blood Bowl. Blood Bowl 3 sarà disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch nel 2022.

