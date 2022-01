Cellularline - nuovi power bank super compatti

Cellularline lancia i power bank super compatti Thunder e Mag 5000 Grande capacità di ricarica in dimensioni contenute per i nuovi caricabatterie portatili dell’azienda reggiana

Smartphone, auricolari, tablet: ogni giorno utilizziamo tanti device diversi, e ognuno necessita di essere ricaricato regolarmente per poter funzionare al meglio. I caricabatterie portatili sono perciò diventati degli strumenti indispensabili, che ci assicurano di non restare a secco di energia proprio quando ne avremmo più bisogno. Venendo incontro all’esigenza di molti di poter contare su un power bank potente, affidabile e dall’ingombro ridotto, Cellularline - leader negli accessori per smartphone e tablet - ha sviluppato quindi THUNDER e MAG 5000, due nuovi caricabatterie portatili extra compatti e dalle prestazioni elevate.

Il segreto delle dimensioni ridotte di THUNDER è nascosto al suo interno, dove si trovano le celle cilindriche 21700 simili a quelle utilizzate nei moderni veicoli elettrici. Queste celle di ultima generazione sono infatti in grado di immagazzinare una grande capacità in volumi contenuti, permettendo di avere un dispositivo molto performante ma anche leggero e pratico da utilizzare tutti i giorni. THUNDER è disponibile in due versioni, da 20000mAh e 10000mAh, entrambe con velocità di ricarica pari a un caricabatterie da rete. Due le porte disponibili: una USB-C Power Delivery 20W - per la ricarica degli iPhone di nuova generazione - e una USB 18W Adattiva, ideale per dispositivi Samsung, Huawei ed altri dispositivi Android. Il design moderno è impreziosito da un rivestimento in morbido materiale soft touch e dalla verniciatura antiscivolo, nei colori blu e nero per il THUNDER 20000, e blu, nero e rosso per il THUNDER 10000.

Grande compattezza e comodità caratterizzano anche MAG 5000, il power bank che arriva a completare la gamma di prodotti Cellularline per il sistema MagSafe di Apple. Grazie ai magneti integrati, MAG 5000 si aggancia facilmente sul retro dell’iPhone, caricandolo in modalità wireless senza interferire con le funzionalità dello smartphone. Dotato di indicatori LED per monitorare lo stato di carica, è caratterizzato da un design sottile studiato per la massima praticità, con un anello sulla scocca che agevola la presa e può essere usato come stand mentre il dispositivo è in carica.

