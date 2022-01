Hearthstone in arrivo un nuovo aggiornamento

C'è un nuovo aggiornamento di Hearthstone in arrivo il 25 gennaio, che include gli Amici della Battaglia, aggiornamenti per Mercenari, l'evento della Festa della Luna e molto altro!

AMICI DELLA BATTAGLIA (25 gennaio)

Ogni battaglia è migliore in compagnia! In questa patch, introdurremo il nuovo sistema degli Amici della Battaglia! Un Amico della Battaglia è un servitore speciale esclusivo di ogni eroe, pensato per funzionare in sinergia con il suo stile di gioco.

Nuovo sistema di combattimento: l'"Amicometro" si riempie durante il combattimento!

Ogni eroe ha un Amico esclusivo, per un totale di 75 eroi e altrettanti Amici

Ogni copia ottenuta agisce proprio come un servitore sia nella mano che sul tabellone

AGGIORNAMENTO AL VILLAGGIO DEI MERCENARI (25 gennaio)

I Campi di Addestramento sono arrivati su Mercenari! I Campi di Addestramento sono una nuova struttura del Villaggio, che permette ai Mercenari di ottenere esperienza passivamente mentre il giocatore riscuote le taglie con gli altri Mercenari, gioca in altre modalità o addirittura quando dorme!

Nuova aggiunta al Villaggio: i Campi di Addestramento. I Mercenari possono ottenere PE passivamente

Nuovi Mercenari: Balinda Cordipietra, Capitano Galvangar, Lokholar, Irathion e Sinestra

Nuove taglie e aggiornamenti alle funzionalità, tra cui la grafica dei ritratti e il dorso delle carte dei Mercenari

LIBRO DEI MERCENARI: TAVISH PICCATONANTE (1 febbraio)

Tavish Piccatonante, famoso cacciatore, deve sconfiggere Lupi Bianchi, mercenari dell'Orda, Trogg furiosi, la sua stessa famiglia e tremende intossicazioni alimentari! Riuscirà a digerire il tutto?

Sconfiggendo tutti e otto i boss di quest'avventura lineare otterrai una busta del Cacciatore, contenente solo carte del Cacciatore del formato Standard

Rissa speciale: Tavish vs Rokara (26 gennaio)

Gioca nei panni di Tavish o Rokara, selezionando uno dei due mercenari per ottenerne il Potere Eroe



Dialoghi unici disponibili per ogni combinazione di personaggi



La prima vittoria conferirà 1 busta Standard, contenente carte del formato Standard

FESTA DELLA LUNA (2-16 febbraio)

Tutti i giocatori riceveranno il dorso GRATUITO Leone Danzante a partire dal 25 gennaio fino all'8 febbraio!

Rissa Benedizioni Lunari (2-9 febbraio)

Missioni (2-16 febbraio)

