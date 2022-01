INTEL - annunciate 2 nuove fabbriche di chip negli U.S.A.

Intel ha annunciatol’investimento di 20 miliardi di dollari per la realizzazione di un nuovo epicentro per laproduzione di chip nel Midwest degli Stati Uniti d’America. L’investimento riguarda la costruzione di due nuove fabbriche avanzate di chip per soddisfare la crescente domanda di semiconduttori.







Si tratta del più grande investimento privato nella storia dell’Ohio. La fase iniziale del progetto si stima possa creare 3000 posti di lavoro in Intel e 7000 per la costruzione, oltre che generare opportunità di decine di migliaia di altri posti di lavoro a lungo termine nell’ecosistema di fornitori e partner locali del settore.





