Quali sono le software house che fanno la storia dell’intrattenimento online?

Il settore dei giochi online è cresciuto a dismisura in questi ultimi anni. È possibile divertirsi da qualsiasi dispositivo, fisso e mobile, scegliendo in un ampio palinsesto i titoli dalle più svariate tematiche: Arcade, Supereroi, Fantasy, Casinò, Cinema, Fumetti.

Nel comparto dell’intrattenimento online, proprio la categoria dei casinò ha conquistato in particolare gli utenti, per le grafiche curate, gli effetti sonori realistici, una giocabilità ottimale da desktop e mobile. Un successo ottenuto dai migliori casino online sul mercato, resi famosi soprattutto grazie al contributo fornito dai più noti produttori, fra cui i marchi di Playtech, Netent, Microgaming e Novomatic. Piattaforme che hanno riscosso sin da subito l’apprezzamento dei giocatori, proprio per la presenza di una serie di titoli immessi sul mercato dai brand citati, specializzati nello sviluppo di software per il gaming online.

Photo by FreedomTumZ su bigstockphoto

Playtech

Fondata nel 1999, Playtech è tra i pionieri nello sviluppo di giochi di casinò online. Attualmente collabora con le migliori piattaforme AAMS/ADM di gaming in Italia, fornendo software dalle elevate qualità grafiche, un eccellente gameplay, spettacolari animazioni. Tra i titoli più celebri del noto produttore, segnaliamo Top Gun, I Flintstones, Batman, Gladiator e la serie Age of the Gods. Non soltanto video slot ma l’offerta include i table games più famosi (Roulette, Blackjack, Baccarat) ed i “giochi Live”, per divertirsi in diretta streaming con veri croupier.

NetEnt

NetEnt è un provider svedese di giochi, conosciutissimo da tutti gli appassionati soprattutto per le slot machine online. Titoli del calibro di Starburst, Gonzo’s Quest, Jack Hammer e Blood Suckers, a distanza di anni dal debutto, sono ancora oggi tra i più ricercati dagli utenti. In aggiunta alle Slot NetEnt, sempre più apprezzati i giochi Live, sviluppati ricorrendo alle ultime tecnologie di settore, per garantire un’esperienza videoludica di livello superiore. Un gruppo solido e affidabile, attivo in numerosi mercati regolamentati, fra cui Italia, Danimarca, Spagna, Gran Bretagna, Romania e Repubblica Ceca.

Microgaming

Microgaming è il marchio che ha dato vita al primo casinò online nel mondo, nell’ormai lontano 1994. Da allora è cresciuto moltissimo, divenendo leader nel settore del Casinò e ampliando l’offerta a Poker, Bingo e Scommesse sportive. I suoi punti di forza rimangono però le slot Microgaming - celebri per le accattivanti tematiche, le animazioni fluide, i coinvolgenti bonus game. Tra i titoli più famosi segnaliamo Mega Moolah che nel 2007 ha pagato un jackpot milionario. Altrettanto celebri Thunderstruck II, Big Kahuna, Tomb Raider, Hellboy e la mitica Immortal Romance.

Novomatic

Uno dei produttori di giochi più importanti a livello globale. Novomatic, gruppo fondato nel 1980 dell’austriaco Johann Graf, attualmente ha sedi in tutto il mondo ed è attivo in più di ottanta mercati. Sinonimo di giochi online ma anche noto distributore di macchinette Awp e Videolottery, con numerose sale da gioco sul territorio. Novomatic è famoso per le sue amatissime slot classiche, fra cui la mitica Book of Ra, in un primo momento apprezzatissima solo nelle sale fisiche, più recentemente sbarcata anche in quelle online. Lucky Lady's Charm, River Queen, Mega Joker, Sahara sono altri giochi di rulli del marchio tra i più amati dagli appassionati.

