Destiny 2: La Regina dei Sussurri ultimo trailer

Esplora il tronomondo di Savathûn con l'ultimo trailer di Destiny 2: La Regina dei Sussurri

Dalle fondamenta del suo scintillante palazzo alle nodose radici delle zone paludose





Osserva da vicino per la prima volta il tronomondo di Savathûn, la nuova destinazione in arrivo con La Regina dei Sussurri. Il contorto tronomondo di Savathûn, luogo di corruzione e di splendore, rivela un fragile equilibrio di potere. Lotta per la verità e scopri che in questo posto i misteri coinvolgono sia la Luce che l'Oscurità.





Ne La Regina dei sussurri, i giocatori affronteranno nemici diversi da quelli incontrati finora e scopriranno la verità riguardo a Savathûn, la Megera Regina. Esploreranno una nuova destinazione, il tronomondo di Savathûn, e si troveranno alle prese con la Covata Lucente, l'esercito dell'alveare dotato di quella stessa Luce che anima i guardiani. Per superare tali minacce, ai giocatori verrà per la prima volta offerta l'opportunità di forgiare i propri strumenti di distruzione grazie alla nuova funzionalità di produzione di armi, nonché di brandirne un nuovo tipo: il falcione.



Destiny 2: La Regina dei Sussurri arriva il 22 febbraio.



Cosa succede al momento in Destiny 2:

La Stagione dei Perduti – L'attuale stagione di Destiny si avvia a una conclusione epica, con gli eventi che portano direttamente all'inizio de La Regina dei Sussurri. Mara Sov, Regina degli insonni, sta per liberare Savathûn.



Anniversario dei 30 anni di Bungie – Festeggia tre decenni di videogiochi con un evento che rende omaggio alle avventure vissute finora. L'anniversario include una nuova segreta, il ritorno del lanciarazzi esotico Gjallarhorn, nuovi set di armatura e un intero arsenale di armi, equipaggiamento ed elementi cosmetici ispirati al passato di Bungie.





