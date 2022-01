Death Stranding Director's Cut arriva su PC

505 Games , il publisher internazionale della versione PC di DEATH STRANDING , l’acclamato titolo di Hideo Kojima, in partnership con KOJIMA PRODUCTIONS , ha oggi rivelato al CES 2022 che pubblicherà ancheDEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT, la quale versione sarà disponibile su PC contemporaneamente su Epic Games Store e Steam nella primavera 2022.

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT è la versione definitiva di DEATH STRANDING, arricchita per PC, e utilizzerà per la prima volta la nuova tecnologia grafica di Intel Xe Super Sampling (XeSS), per un’esperienza visiva ancora più incredibile. L’ XeSS utilizza il machine learning per permettere ai giocatori di esplorare le ambientazioni peculiari diDEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT in altissima definizione con prestazioni elevate.

Neil Ralley, Presidente di 505 Games ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare questa partnership con Intel perDEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT su PC. DEATH STRANDING è stato un titolo estremamente popolare con l’utenza PC e siamo emozionati di vedere come la new tecnologia XeSS di Intel innalzerà l’esperienza dei giocatori sullaDIRECTOR’S CUT”.





DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT su PC include la Modalità Foto, il supporto a monitor ultra-wide e la possibilità di alzare il frame-rate. LaDIRECTOR’S CUT include anche dei contenuti esclusivi cross-over dalla serie HALF-LIFE della Valve Corporation e da Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red.

Sviluppato da Kojima Productions,DEATH STRANDING è stato uno dei progetti più attesi dell’ultimo decennio. Con protagonista Norman Reedus nei panni di Sam Bridges, il gioco è ambientato nel futuro prossimo, quando un’esplosione misteriosa sconvolge il pianeta, scatenando una serie di eventi sovrannaturali, conosciuti come il Death Stranding. Con creature spettrali che infestano il paesaggio e il pianeta intero sull’orlo dell’estinzione, tocca a Sam attraversare il continente desolato per salvare l’umanità dall’imminente annichilimento.

Questa esperienza rivoluzionaria dal game creator Hideo Kojima vede anche la partecipazione di altri attori, tra cui Mads Mikkelsen e Léa Seydoux.

