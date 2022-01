Quando e come sono nate le sale da gioco in Italia

Quando si pensa al casinò le prime immagini che vengono in mente sono quelle di Las Vegas. Tuttavia, non è in America che ha avuto origine il business del gioco, bensì proprio in Italia. Anche da noi, quando si legge una notizia su una vincita milionaria dalle nostre parti, inevitabilmente si inizia a viaggiare con la mente immaginando come ci si comporterebbe in caso di una vittoria epocale.

Solo intorno agli anni 2000, comunque, le slot sono state legalizzate nello Stivale e la mole di gioco nazionale è raddoppiata dal 2008 in poi rendendo il nostro uno dei Paesi europei più attivi sotto questo punto di vista. Non tutti, però, conoscono la storia delle grandi sale da gioco d’Italia che all’inizio del XX secolo sono state in grado di affascinare anche gli imprenditori americani, dando il via a una serie di costruzioni in grande scala dei casinò del Nevada.

Sale da gioco in Italia: le origini

Venezia, anno 1638. Uno dei più noti palazzi rinascimentali fu destinato a diventare un centro ricreativo per intellettuali, filosofi e studiosi vari. Si trattava del Ca’ Vendramin, presto rinominato "Il salotto dei giochi classici". I giochi che sono stati praticati al suo interno fino ad oggi spaziano dal trente e quarante alla roulette, passando per il chemin de fer e il blackjack. Sono queste le coordinate utili per inquadrare il momento dell’apertura delle sale da gioco non solo nel Belpaese, ma nel mondo intero. Se in passato erano perlopiù poeti e scrittori a frequentare il tavolo verde, oggi quest’ultimo è diventato accessibile a un’utenza che raccoglie più estrazioni sociali. Anche se negli anni si è parlato financo di una chiusura del Ca’ Vendramin, l’importanza storica del posto non è mai stata minata. A favorire in maniera più sensibile la cultura del gioco in Italia, comunque, è stato il casinò di Campione, eretto diversi anni dopo il Ca’ Vendramin e impiegato in origine come base segreta al tempo della prima guerra mondiale. Correva l’anno 1917, il gioco non era certo diffuso come oggi e infatti fu persino bandito dopo pochi mesi dall’apertura della struttura, che riaprì solo nel 1933. Anche il casinò di Campione d’Italia ha avuto modo di ospitare personalità eccellenti, provenienti da tutto il mondo. Molti casinò americani hanno preso ispirazione da quelli nostrani, ma è in Valle d’Aosta che si trova la struttura che più di tutte è stata ritenuta il fulcro del gioco in tutta Europa, vale a dire il casinò de la Vallée di Saint-Vincent. Spesso gli spazi dei casinò italiani sono stati utilizzati anche per premiazioni ed eventi culturali.

Allestimento sale da gioco: la centralità delle slot

A distanza di 3 secoli dall’inaugurazione del Ca’ Vendramin, fu il Ca’ Noghera ad adottare per primo le slot machine, inventate da un meccanico tedesco come passatempo per i propri clienti. Le slot hanno indubbiamente rivoluzionato il concetto dell’intrattenimento, arricchendo e variando periodicamente l’offerta ludica delle sale, per quanto nell’immaginario collettivo siano sempre stati i giochi di carte ad avere un ruolo predominante in tal senso. Ad ogni modo, le slot sono reperibili non solo nelle sale da gioco, ma anche su internet: ad esempio, è possibile consultare sul web una tabella di Slot Machine Gratis, attraverso la quale gli utenti più o meno esperti possono provare una selezione di slot. Queste possono trattare numerosi temi e differenziarsi l’una dall’altra anche per piccoli particolari, che si riassumono nella quantità di combinazioni vincenti o nelle limitazioni relative alle puntate consentite. Il regolamento delle sale da gioco impone che di ogni slot venga sempre comunicato il payout, ossia la percentuale di vincita. Altre norme specifiche, invece, riguardano le macchinette vere e proprie, i cabinati che vengono installati nelle sale e che da qualche tempo a questa parte possono svolgere le loro funzioni solo nell’arco di determinate fasce orarie.

