Gioco online direttamente dal telefono. Che ne sarà dei casinò?

Dire la parola “casinò” difficilmente farebbe pensare a un tablet o a un telefono, ma piuttosto all’usciere in livrea che accoglie i visitatori nell’elegante palazzo liberty di Montecarlo. O magari alla gigante torre Eiffel, accanto alle calli di Venezia e alle piramidi egizie, del quartiere Cotai di Macao, che riproduce con incredibile realismo i luoghi più suggestivi del mondo, trasformandoli in sale da gioco. Turismo, slot machine, roulette e carte hanno per decenni o addirittura secoli rappresentato un mix vincente per far guadagnare tutti: città, ristoranti, alberghi, attrazioni turistiche e soprattutto i casinò stessi. L’avvento di internet e in particolare la pandemia degli ultimi due anni hanno cambiato le regole del gioco, determinando un boom di piattaforme come 20Bet accedi, che registrano migliaia di visitatori, seppur virtuali, ogni giorno.

A voler fare un paragone tra le sale tradizionali e quelle online, il modo in cui ciascuna conquista nuovi utenti fa affidamento a modelli completamente diversi. Le prime non hanno bisogno di farsi conoscere. Chi non ha visto almeno una volta al cinema le luci sfavillanti di Las Vegas? Chi non ha sognato di percorrere i saloni settecenteschi di Ca’ Vendramin Calergi a Venezia? I casinò in rete partono svantaggiati perché non possono contare sull’esclusività e sull’immagine su cui le sale tradizionali capitalizzano. Nell’acquisizione di nuovi iscritti gioca quindi un ruolo di fondamentale l’affidabilità che una piattaforma riesce a ispirare nel pubblico. Il logo ADM, che testimonia il possesso di una concessione governativa italiana, è il modo migliore per infondere fiducia agli utenti della Penisola, che potranno dedicarsi al gioco con serenità sapendo che l’autorità competente starà vigilando su transazioni finanziarie e distribuzione delle vincite.

Il gioco d’azzardo è ora accessibile anche da smartphone e tablet. (Immagine: Rob Hampson @Unsplash)

Come si diceva, le sale tradizionali sono inserite in località turistiche che già godono di una propria fama, oppure, come nel caso di Las Vegas, se la sono creata da sé nei decenni e non hanno più bisogno di pubblicità. La stretta collaborazione con l’industria del turismo permette di saltare in pieno la promozione digitale, creando nuove conversioni con i classici voucher e sconti per attirare i visitatori in un certo casinò invece che in un altro. I siti devono invece avere interi dipartimenti dedicati al marketing per bombardare il maggior numero di canali con il proprio nome e massimizzare la visibilità nei mercati su cui intendono puntare. Avere una piattaforma e un servizio di assistenza clienti in più lingue è altrettanto cruciale per avere accesso a una platea la più ampia possibile.

Nel mondo online, acquisire un nuovo iscritto non permette ancora di abbassare la guardia. Abbandonare una piattaforma e passare a un’altra non richiede infatti un volo o una corsa in taxi, ma nient’altro che pochi click. I casinò online devono per questo disporre di promozioni continue che premino gli utenti per ogni ricarica, per ricorrenze speciali come il compleanno o il raggiungimento di certi requisiti del programma VIP. Per contro, i costi di mantenimento di un sito sono irrisori se paragonati a quelli sostenuti dalle sale tradizionali, che includono bollette milionarie, centinaia o migliaia di stipendi, sorveglianza, manutenzione delle macchine e molto altro. Se il marketing funziona nel modo giusto, i margini di guadagno di un casinò online sono molto più alti e portano anche, in base alle regolamentazioni legate alla concessione governativa in vigore, a vincite più elevate per gli utenti.

A proposito di vincite, anche la gestione dei movimenti di denaro è un argomento per cui la rete sembra avere la meglio rispetto alle sale classiche. Lungi dall’accettare solo contante, i casinò online propongono ai propri utenti decine di metodi di pagamento per le ricariche e gli incassi con erogazione rapida o spesso addirittura istantanea. Oltre alle classiche carte di credito, gli iscritti italiani possono contare anche su bonifico bancario, ritiro direttamente in posta, PayPal, Skrill, la carta PostePay e addirittura, sempre più spesso, criptovalute come Bitcoin o Ethereum.

In una competizione serrata tra le due modalità, entrambe in possesso di pregi e difetti in egual misura sia per gli utenti che per le aziende gestrici stesse, la forbice sembra al momento riguardare soprattutto l’età. Come nella lotta tra carta stampata e rete, anche nel gioco di azzardo i più anziani, reduci da decenni trascorsi seduti ai tavoli con un calice di champagne e un abito elegante, preferiscono continuare a vivere il glamour di una sala elegante. Viceversa, i più giovani, che ormai vivono con mani e occhi incollati ai propri dispositivi mobili, hanno accolto a braccia aperte la facilità e la comodità delle piattaforme di gioco, che, come NOWTV o Spotify, permettono di scegliere una slot machine da un pratico menu. Oppure di partecipare a una partita a poker dalla propria scrivania, con la stessa adrenalina ma senza muoversi di un metro.

