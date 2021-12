Strictly Limited presenta Aaero

Strictly Limited Games è orgogliosa di annunciare che l'indie-hit Aaero: Complete Edition uscirà in versione fisica molto limitata su Nintendo Switch. Questo sparatutto combina azione fantascientifica ad alta velocità, con un'incredibile colonna sonora EDM autorizzata, per offrire un'esperienza audiovisiva straordinariamente esaltante.





Aaero: Complete Edition contiene tutti i contenuti DLC in un unico pacchetto e sarà disponibile come Limited Edition in versione fisica Special Limited Edition, con i preordini che inizieranno domenica 19 dicembre, alle 00:00 CET (mezzanotte), solo a Strictly Limited Games.

Attraversa ambienti mozzafiato futuristici in un'elegante astronave eliminando i nemici in avvicinamento e superando epiche battaglie con i boss.

Caratteristiche principali

Pilota la tua navicella attraverso ambienti dinamici, superando ostacoli e combattendo nemici e mostruosi boss.

Prova una sensazione unica di velocità mentre i livelli si deformano e si attorcigliano intorno a te.

Vivi l'atmosfera con la musica su licenza delle superstar del genere EDM, tra cui Noisia, Flux Pavilion, Katy B, Neosignal, Astronaut, Barely Alive e molti altri.

Vola attraverso 21 livelli diversi, ognuno meticolosamente realizzato.

Quattro modalità di gioco: Normale, Avanzata, Master e Chill-out.

Aaero: Complete Edition per Nintendo Switch include tutti i contenuti DLC aggiuntivi in ??un unico pacchetto: il 1000DaysWasted: Drum & Bass Pack, il Monstercat Pack e le skin per navi Comet, Phaser e Sol.

Edizioni limitate

Due edizioni limitate uniche, disponibili per il pre-ordine esclusivamente tramite il negozio online di Strictly Limited Games.

La Limited Edition include il titolo per Nintendo Switch e un colorato manuale di gioco a 29,99€, solo 2.200 copie.

La Special Limited Edition limitata a soli 1.800 copie per Nintendo Switch al prezzo di 49,99 €, inclusi tanti fantastici oggetti da collezione a tema EDM-festival:

Gioco per Nintendo Switch

Scatola speciale in edizione limitata

Manuale di gioco colorato

Elegante astronave in acrilico

Braccialetto in stile festival EDM

Biglietto in stile festival EDM (replica, numerato individualmente)

Poster in stile concerto EDM (DIN A3)

Toppa in tessuto con logo Aero

Apri bottiglia





