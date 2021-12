Stray Blade mostra il suo sistema di combattimento

In un Action-RPG è importante che il giocatore possa immergersi nel gioco. Non solo nel mondo, ma soprattutto nel personaggio che sta interpretando. Pertanto, abbiamo speso innumerevoli ore di lavoro per garantire che non ci sia scollamento tra le azioni del giocatore e quelle del suo personaggio.

Per dettare la direzione delle battaglie, i giocatori hanno una varietà di stili di combattimento diversi. Il nostro sistema di combattimento permette reazioni rapide, attacchi precisi e, naturalmente, colpi devastanti. Abbiamo combinato l'anticipazione strategica degli attacchi nemici con diversi modi per contrastarli.

L'esperienza di combattimento in Stray Blade è diversa da quella di qualsiasi altro gioco. Con una grande varietà di modi diversi per ingaggiare il combattimento, il giocatore deve costantemente decidere quale stile di combattimento si adatta meglio alla situazione data. Le nostre armi sono uniche nel loro uso. Devono essere completamente padroneggiate prima di raggiungere il loro pieno potenziale. Non importa con quale stile il tu voglia affrontare il gioco, Stray Blade avrà l'arma giusta per te.

Tutto ciò, combinato con animazioni fluide ed epiche esecuzioni cinematografiche, ti farà vivere un'esperienza di combattimento davvero unica.

In questo video mostreremo alcune delle caratteristiche principali del sistema di combattimento di Stray Blade, oltre a darvi una piccola occhiata al mondo di gioco.







Sviluppato da Point Blank Games e pubblicato da 505 Games, Stray Blade è un'avventura action RPG con elementi esplorativi, in uscita per Xbox Series S|X, PlayStation 5 e PC su Steam ed EPIC Games nel 2022!

Altre News per: strayblademostrasistemacombattimento