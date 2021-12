MSI Regali di Natale

Un nuovo notebook è sicuramente un regalo ambito da molti e, grazie all?iniziativa ?Buon Natale e felice MSI nuovo?, che prevede sconti importanti su numerosi modelli di notebook firmati MSI in vista delle festività, il sogno può davvero diventare realtà.

Per l?appassionato di gaming la scelta la scelta dei notebook in promozione è davvero ampia e include diversi modelli con tutte le più recenti GPU di NVIDIA e display FHD o QHD sia da 15,6? sia da 17,3?. Tra questi spicca il sottile e potente MSI GS66 Stealth, con cui sarà possibile giocare al massimo anche in mobilità. Disponibile in tre diversi modelli con display da 15,66? QHD o FHQ, GeForce RTX 3060 o 3080, processore Intel Tiger Lake i9 o i7, GS66 Stealth è in vendita con prezzi da 2.199 euro a 3.599 euro, quindi, con uno sconto di 200 euro sui prezzi di listino.

Tra i numerosi notebook inclusi nell?iniziativa natalizia si distinguono poi differenti modelli della serie Modern 14 e 15, che sono ideali per chi desidera un laptop compatto e leggero, con cui studiare da soli o anche in videochiamata, navigare su Internet, seguire videolezioni e molto altro ancora, il tutto con un budget alla portata di tutti. I prezzi dei laptop inclusi nella promozione, infatti, vanno dai 499 ai 949 euro, con sconti fino a 140 euro. Realizzati con uno chassis in alluminio ultraleggero con retroilluminazione della tastiera, i laptop MSI della serie Modern dispongono poi di display FHD da 14? o 15,6? FHD e sono disponibili in diversi colori.

Se il destinatario del regalo è, invece, una persona che per lavoro o per hobby si diletta a creare contenuti multimediali di vario tipo, la strenna giusta è sicuramente l?elegante e potente MSI Creator Z16, un laptop che non può passare inosservato già al primo sguardo per il design raffinato e ricercato. Disponibile in tre diversi modelli, tutti con display da 16? QHD e GeForce RTX3060 Max-Q, ma con differente processore e HDD, MSI Creator Z16 è ora in vendita con prezzi a partire da 2.499 euro, assicurando un risparmio di ben 200 euro.

I notebook inclusi nella campagna promozionale sono in vendita, in base al modello, su Amazon o nei migliori negozi di informatica sul territorio e online.

Per maggiori informazioni e una panoramica completa della campagna ?Buon Natale e felice MSI nuovo?: https://bit.ly/3EEEkl6

