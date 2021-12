PS5: DualSense e Cover in nuove colorazioni

Oggi siamo felici di presentare i nuovi colori che si uniranno alla famiglia PS5 di accessori colorati: Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple. I nuovi colori ispirati alla galassia si aggiungono ai colori dei controller wireless DualSense Cosmic Red e Midnight Black e saranno lanciati a partire da gennaio 2022 presso i rivenditori aderenti.

Stiamo inoltre presentando nuove cover per console PS5 che si abbinano a tutti i colori del controller wireless DualSense ispirati alla galassia: Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple.





Queste nuove cover per console sono belle e facili da usare: basta rimuovere le cover bianche originali della console PS5 e inserire quelle nuove. Le cover per console PS5 saranno disponibili sia per PS5 con unità Blu-ray Disc Ultra HD che per PS5 Digital Edition, e sono venduti separatamente dalla console PS5 e dal controller DualSense.

Le cover per console PS5 Midnight Black e Cosmic Red saranno disponibili a partire da gennaio 2022 presso i rivenditori aderenti nelle seguenti località: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Spagna, Portogallo, Italia, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Cina, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Malesia, Thailandia, Indonesia, Vietnam e Filippine. Nel corso della prima metà del 2022, poi, lanceremo anche le cover per console PS5 Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple in queste località. Abbiamo in programma di distribuire le cover per console PS5 anche in altre regioni nel corso dell’anno. Annunceremo ulteriori dettagli non appena disponibili.

Le date di lancio esatte dei nuovi colori dei controller wireless DualSense e delle nuove cover per console PS5 in alcune regioni possono variare in base alla località, quindi assicurati di controllarne la disponibilità presso il tuo rivenditore locale.

Fonte: blog.it.playstation.com

Altre News per: dualsensecovernuovecolorazioni