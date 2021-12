Le 5 migliori aziende di sviluppo di iGaming nel mondo

Perché i software sono così importanti per i casinò online? E quali sono i migliori fornitori di giochi sul web? Scopri di più in questo articolo!

Dietro a ogni casinò online è possibile trovare tantissime aziende, pronte ad offrire i propri servizi di progettazione e sviluppo per massimizzare il divertimento dei giocatori e la qualità della piattaforma. Non a caso gli stessi giochi da casinò sono molto cambiati negli ultimi anni, grazie al lavoro attento di diversi provider. Il loro obiettivo è di rendere sempre più variegate le tematiche, approfondirle e offrire caratteristiche e funzioni di gioco che siano uniche. Il tutto con una qualità grafica al top. Ma quali sono le 5 migliori aziende di sviluppo software per i casinò virtuali? Ne parleremo di seguito!

L'importanza dei software iGaming

Il loro ruolo è fondamentale, perché i fornitori di software per casinò online lavorano su più livelli, al fine di rendere unica l’esperienza di ogni utente su una piattaforma. Agiscono sull’RTP, che serve per stabilire la quantità di soldi giocati che finiscono nel montepremi per ogni giocatore. Sono legati all’ottimizzazione mobile, sviluppando titoli che si adattino allo smartphone. Non dimentichiamo poi la scelta delle tematiche per i giochi da casinò e gli eventuali bonus game che accompagnano le slot. E infine i software sono fondamentali anche per la modalità di gioco dal vivo, per sviluppare tavoli realistici e coinvolgenti.

I 5 migliori fornitori di software al mondo oggi

Ora che abbiamo aperto questo capitolo, sei curioso di sapere quali sono i fornitori di software più popolari tra i casinò online? Sei nel posto giusto! Vediamo allora i 5 nomi più importanti, diventati veri leader a livello mondiale, e cerchiamo di capire quali sono i loro punti di forza.

Microgaming

Siamo di fronte alla principale società del settore, capace di offrire le migliori slot online che tu possa trovare. Tutto è iniziato negli anni ’90 e oggi Microgaming è il nome che agisce maggiormente nel mondo: è il software disponibile in oltre 600 casinò online e sale da poker. A questo provider dobbiamo il merito di aver creato tra le tante slot, Immortal Romance, Thunderstruck 2, Game of Thrones, Jurassic Park, Rabbit in the Hat e Lucky Riches Hyperspins. Ha la capacità di recepire le esigenze dei giocatori e riuscire a creare titoli moderni, puntando su un RTP elevato.

Playtech

Vanta al suo attivo 200 milioni di euro di utile netto all’anno ed è grazie a questo denaro che possono migliorarsi per alzare l’asticella della qualità offerta. Si occupa di slot machine, anche con grafica 3D e si è fatta conoscere per la cura nei dettagli che mette nei suoi giochi da casinò. Tra questi figurano anche il Blackjack, la Roulette e il Poker. Dal 2016 i suoi giochi occupano un posto nel casinò PokerStars. L’azienda ha un accordo con produttori di fumetti e film che gli hanno permesso di presentare classici come Iron Man, King Kong e Safari Heat.

IGT

Nella nostra lista non può mancare IGT (International Game Technology) altro provider che ha molto da dare al settore dei software per casinò virtuali. Tra i suoi migliori lavori troviamo indubbiamente la produzione di slot sia fisiche che online. Produce macchine da gioco ad alta tecnologia da tanti anni ed è una delle più attive in circolazione. Tra i suoi titoli di successo troviamo infatti Black Widow, 100 Pandas, Cluedo, Cats, Da Vinci Diamonds, e ancora Cleopatra, Family Guy o Ghostbusters. E siamo certi che avrai avuto modo di provare almeno una di queste slot!

Betsoft

Betsoft vanta un catalogo ricco di Video Slot, diverse versioni di Roulette, Blackjack, Poker, Keno e inaspettatamente anche i Gratta e vinci. Questa azienda inglese è molto amata per il suo lavoro nel settore delle macchine automatiche dotate di grafica 3D. E il suo software è stato scelto da diversi operatori che operano in Europa, Asia e nel Nord America. Se tra i suoi successi troviamo Good Girl Bad Girl, Rook's Revenge e True Sheriff non possiamo dimenticare di citare anche la sua collezione di giochi da tavolo.

Evolution Gaming

È uno dei provider che è maggiormente cresciuto negli ultimi anni ed è un punto fisso per il Live casinò online. Non dispone di Slot machine, ma si concentra proprio su soluzioni con dealer dal vivo lavorando su ottimi tavoli di Blackjack, Baccarat, Roulette e Live Poker. Ma non è tutto, realizza anche diversi show game particolari e capaci di attirare i giocatori sui casinò virtuali. Pensiamo per esempio a Monopoly Live, Deal or No Deal e Mega Ball.

Conclusione

Ci auguriamo che tu possa aver compreso quali sono le principali aziende di fornitori software che operano ad oggi sul web. In tal modo avrai la certezza di scegliere le più interessanti soluzioni di gioco disponibili, senza rinunciare a grafica e intrattenimento. Ovviamente sempre rispettando le tue esigenze e preferenze.

Altre News per: miglioriaziendesviluppoigamingmondo