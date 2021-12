Smartphone in Italia: numero di dispositivi superiore alla popolazione

Quando si parla di smartphone in Italia, molti potrebbero pensare che ormai ogni abitante abbia a disposizione un telefonino. In realtà, la situazione è leggermente diversa, dato che secondo le statistiche, pare che i numeri dei dispositivi in Italia abbia già superato il totale degli abitanti. Su circa 60 milioni di abitanti, si contano 80 milioni di smartphone in funzione, un numero che continua ad aumentare, evidenziando come le persone, oggi, tendono ad avere più di un telefonino.

Questo aumento dei dispositivi portatili è strettamente correlato anche all'aumento dei numeri di utilizzo. Se si guardano i dati della navigazione online tramite smartphone, si vede subito che la maggior parte delle persone preferisce leggere notizie, condividere post sui social o guardare contenuti in streaming dal proprio telefono. Per quanto riguarda le tempistiche, è interessante notare che, mediamente, le persone passano oltre 6 ore sul web, proprio dal telefonino.

Tra queste 6 ore, circa 2 ore sono passate a navigare sui social. Ovviamente, le funzioni a disposizione sui social sono talmente ampie che è normale che le persone si ritrovino a passare gran parte del loro tempo su queste piattaforme. Oggi le persone non usano i social solo per interagire con i propri conoscenti, amici o parenti, ma anche per leggere informazioni e guardare video.

Un'altra grande parte del tempo viene spesa su contenuti in streaming, accessibili dalle diverse piattaforme. Un italiano in media spende 3 ore guardando contenuti in streaming come film e serie TV, ma anche ascoltando musica. La restante ora di utilizzo è suddivisa in diverse categorie come ricerca di informazioni generiche sul web e acquisti online, tuttavia, spicca l'uso di casinò live online legali che registrano circa 30 minuti di utilizzo in media da parte degli italiani maggiorenni al giorno.

Navigazione da mobile e smartphone in Italia

Come accennato in precedenza, attività di gioco, streaming e social network spiccano in relazione agli smartphone in Italia. Nonostante ciò, se si guardano le ricerche eseguite dagli italiani sul web ci si può accorgere che gran parte della vita delle persone si è spostata su Internet, dove alcune operazioni hanno completamente sostituito la controparte "fisica".

Uno degli esempi più interessanti riguarda l'uso delle cartine geografiche, completamente rimpiazzate da siti come Google Maps e simili. Su Internet trovano spazio anche moltissime attività legate al settore bancario, grazie alle funzioni di internet banking offerte dalla maggior parte degli istituti finanziari. Analizzando le ricerche si può notare anche un aumento dell'interessamento da parte degli utenti relativamente a questioni legate alla sicurezza informatica, come cookie e gestione della privacy.

Molte persone sembrano interessarsi sempre di più a come vengono usati i propri dati online e stanno iniziando a prestare maggiore attenzione relativamente a dove inseriscono i propri dati sensibili come nome, cognome, indirizzo di residenza ed email. Interessante anche notare una diminuzione del tempo passato su app native in correlazione alla navigazione sul web. Più le persone navigano sul web da smartphone, meno tempo passano utilizzando delle app installate, mostrando ancora una volta come il settore delle applicazioni possa essere definito se non "saturo", perlomeno "maturo", con persone che analizzano più attentamente ciò che installano e usano sul proprio telefonino.

Le tendenze di utilizzo degli smartphone in Italia dimostrano che gli utenti sono sempre più dipendenti dal proprio telefonino. Sarà interessante capire cosa succederà in futuro e se un altro dispositivo sarà mai in grado di rimpiazzare i telefoni odierni.

