SPIDER-MAN NO WAY HOME | TUTTI GLI ACCESSORI PER CELEBRARE IL FILM

L’amichevole Spider-Man di quartiere torna nelle sale

in una nuova entusiasmante avventura e i fan si preparano

con i migliori prodotti a tema!

Il 15 dicembre uscirà l’attesissimo Spider-Man No Way Home, nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, in cui Peter Parker dovrà affrontare le conseguenze delle precedenti avventure. E per chi sogna di diventare come l’Uomo Ragno, ecco accessori e giocattoli indispensabili per celebrare l’evento più atteso di questo dicembre!





Chi non ha mai sperato di essere Peter Parker almeno una volta? Spider-Man non puo` agire alla luce del sole senza la tuta che protegge la sua identita`...per fortuna c’e` Rubie’s! Una serie di costumi ispirati al film e con i dettagli originali dell’Iron Spider, uno dei mitici Avengers. Bastera` indossare la maschera per entrare nei panni del tessitore di tele piu` famoso del mondo e dare inizio a mille fantastiche avventure!





Il nuovo capitolo, targato Marvel, vedrà impegnato il supereroe in avventure adrenaliniche insieme a dei volti già noti ai fan, come l’inimitabile Doctor Strange. Per tutelare la sua identità però, Spider-Man non può fare a meno della tuta da ragno e soprattutto della maschera! per fortuna ci pensa Hasbro, con la maschera Glow-FX ispirata al film. Basterà accendere l’interruttore per illuminare gli occhi e trasformarsi nel super tessitore di tele.





I fan più piccoli del supereroe potranno finalmente vestire i panni del loro beniamino, lanciando i dardi come delle vere e proprie ragnatele dal blaster Nerf agganciato al polso. Basta un po’ di immaginazione per oscillare e scalare gli edifici della città, dando vita a mille fantastiche avventure. Non c’è modo migliore per divertirsi insieme agli amici in occasione dell’uscita del nuovissimo film “Spider-Man: No Way Home”!





Se amate Spider-Man e per voi lo stile è tutto, non possono mancare nel vostro outfit i portafogli della linea Loungefly di Funko. Realizzati in pelle vegana, sono perfetti per tutti i giorni. Sono disponibili sia nella versione Spider-Man che in quella di Spider Gwen! E siccome ogni eroe ha bisogno di una spalla, le statuine in vinile Funko Pop! della Marvel fanno al caso vostro!

