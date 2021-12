Regali Natale - ecco le nuovissime Fashion Doll Winx Club

Le Winx sono finalmente tornate: Magic Reveal, Bling the Wings e la classica linea Fashion Doll. Le tre collezioni arrivano online e nei migliori negozi di giocattoli per aggiungere magia alle Feste. Pensate per un’esperienza di gioco con target 3-6 anni, le fate più amate del piccolo schermo sono anche un fenomeno da collezione che coinvolge tantissimi fan di ogni età.





Questo Natale sarà ancora più magico grazie alle eroine dello Winx Club, che tornano in una veste tutta nuova. Prodotte da Witty Toys, azienda del gruppo Rainbow, le nuovissime Winx sono distribuite in esclusiva per l’Italia da Rocco Giocattoli. Si dividono in tre linee: oltre alla nuova collection delle Fashion Doll, arrivano anche Magic Reveal e Bling the Wings, due nuove linee che uniscono la moda alla sorpresa e all’Art & Craft. Il loro stile all’avanguardia diventa sempre più unico dal momento che le ali di ogni fatina saranno personalizzabili e interscambiabili.



Le nuove collezioni propongono un’esperienza di gioco inedita per il target 3-6 anni, e porteranno ancora una volta una ventata di magiche novità nel mondo dei giocattoli. E del collezionismo. Sono tantissimi, infatti, gli appassionati della saga fatata creata da Iginio Straffi. Da oltre 17 anni, Winx Club non smette di sorprendere e far innamorare il pubblico: dal suo debutto sul piccolo schermo nel 2004, si è rivelata un successo con ascolti record su scala mondiale e il pubblico dei fan è cresciuto senza sosta, trasformando Winx Club in una delle property di maggior successo di tutti i tempi. Da serie TV per bambini, Winx è oggi anche un esclusivo adattamento live action originale Netflix con target Young Adult, prodotto in associazione con Rainbow. Fate: The Winx Saga, è un successo di ascolti globale con una seconda stagione già in produzione.









MAGIC REVEAL

Le fate Bloom, Stella, Flora e Musa sfoggiano delle nuovissime ali dalle mille forme e colori! In ogni box della linea Magic Reveal sono presenti tre paia di ali differenti con cui divertirsi, tutte da scoprire attraverso un innovativo meccanismo nascosto nella confezione grazie al quale sarà possibile far apparire e scomparire magicamente le ali. In vendita al prezzo consigliato di euro 24,99.









BLING THE WINGS

Il mondo magico delle Winx incontra quello del “fai da te” per offrire una formula gioco unica: le nuove Bloom, Stella, Flora e Aisha della linea Bling the Wings hanno delle grandi ali lucenti tutte da personalizzare con glitter e gemme. All’interno della confezione ci sono tutti gli accessori per decorare le ali e personalizzare la propria Winx. Non rimane che dare sfogo alla creatività! In vendita al prezzo consigliato di euro 29,99.













FASHION DOLL COLLECTION (outfit)

Non solo magia! Le nuovissime bambole di Bloom, Flora, Stella e Tecna della Fashion Doll Collection novità del Natale 2021, portano vestiti e pettinature all’ultima moda. Il quartetto Winx Club si presenta con un look originale e degli outfit all’avanguardia, ognuna con il suo stile e la sua personalità. Le ali dietro la schiena sono removibili e l’attacco delle ali è compatibile con tutte le altre ali della linea Winx Club, comprese Magic Reveal e Bling the Wings. Il divertimento si moltiplica! In vendita al prezzo consigliato di euro 12,99.









