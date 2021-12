GTA Online: domina il sottosuolo nell’evento Traffico d’armi

Bonus nelle missioni di vendita di Traffico d'armi, ricompense triple nella serie di sfide del bunker, GTA$ e RP doppi nelle Operazioni mobili e Top Fun e altro





Non lasciar arrugginire le tue scorte sotterranee: la domanda è alta e hai tutto quello che ti serve. Fai squadra con dei soci e contrabbanda nelle missioni di vendita di Traffico d'armi per ottenere il 50% di GTA$ e RP in più.



GTA$ e RP tripli nella serie di sfide del bunker

Il sottosuolo può portarti al top. Questa settimana i giocatori che possiedono un covo sotterraneo e partecipano a una delle modalità incluse nella serie di sfide del bunker otterranno GTA$ e RP tripli fino al 13 dicembre.







GTA$ e RP doppi nelle Operazioni mobile

Non sarebbe un vero covo, senza un quartier generale semovente! Acquista un Centro Operativo Mobile per avere il mondo ai tuoi piedi: qualsiasi porta si aprirà al tuo passaggio, forse a causa del veicolo armato che stai guidando. Vai alla console del COM per avviare le Operazioni mobili. Aiuta l'Agente 14, ottieni sconti da Warstock Cache & Carry e goditi ricompense doppie fino al 13 dicembre.











GTA$ e RP doppi in Top Fun

Top Fun pone una semplice domanda: è possibile che un gruppo di veicoli in fuga possa sopravvivere all'inseguimento di una flotta di caccia Lazer? I trafficanti devono sfuggire a piloti incredibili dotati di armi all'avanguardia, mentre i cacciatori faranno del loro meglio per incenerire i nemici.

Tutti i partecipanti otterranno GTA$ e RP doppi.



Reputazione doppia in tutte le gare dell’Autoraduno

Fai un giro, assicurati di aver personalizzato il tuo veicolo fino all'ultimo dettaglio e fai cantare il motore alla linea di partenza per far sapere ai tuoi avversari che sei un osso duro: tutte le gare dell'Autoraduno di LS (Sprint, gare clandestine e inseguimenti) fruttano reputazione dell’Autoraduno doppia.



Ottieni la Maglietta Manor PRBG

Nel sottosuolo va un casino lo streetwear e nessun pilota clandestino accetterebbe di gareggiare senza l’outfit giusto. Tutti i giocatori di GTA Online riceveranno gratis la Maglietta Manor PRBG, perfetta per mostrare che segui le mode senza accendere il cervello. Il fashion è fatto così.









Veicolo trofeo della settimana: Emperor Vectre

I piloti più versatili e determinati che riusciranno a piazzarsi tra i primi 5 in 12 diversi inseguimenti e/o gare clandestine tra il 2 e il 13 dicembre riceveranno gratis una Emperor Vectre tutta da personalizzare.



Prova la Karin Sultan Classic, l’Obey Tailgater S e l’Übermacht Cypher nell’area di prova

Passa dall’area di prova dell'Autoraduno di LS per fare un giro tra le colonne a bordo di Karin Sultan Classic, Obey Tailgater S e Übermacht Cypher e scopri come se la cavano in una Corsa ai checkpoint o accelera in una Prova a tempo.







Il primo premio della settimana: Mammoth Squaddie

Visita il Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, capi d'abbigliamento, snack e premi misteriosi di ogni tipo. Il veicolo da primo premio è il Mammoth Squaddie, un onesto pezzo di equipaggiamento militare adatto anche ai civili. Puoi caricarci anche il tuo bottino, se vuoi.



SCONTI:

I bunker dei tuoi amici sono meglio del tuo? Vuoi raggiungerli sottoterra? Buone notizie: tutti i bunker sono scontati del 40% su Maze Bank Foreclosures, insieme alle relative migliorie, ristrutturazioni e modifiche. E il Centro Operativo Mobile? Anche quello è scontato del 40%, come le sue migliorie.

Forse a furia di parlare di streetwear ti è venuto voglia di qualcosa di più genuino: tutti i completi racing dell'Autoraduno di LS sono scontati del 30% nel negozio di merchandise dell'Autoraduno di LS, quindi potrai fare una bella figura alla linea di partenza.

Ocelot Jugular - 35% off

Maibatsu Penumbra FF - 35% off

Pegassi Tempesta - 35% off

JoBuilt P-996 LAZER – 30% off





In più, abbiamo una selezione di veicoli in offerta per aiutarti nelle imprese criminali che ti abbiamo appena elencato.



Prime Gaming Benefits

I giocatori di GTA Online che collegheranno il loro account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno 100.000 GTA$ per aver giocato questa settimana.

Per approfittare dei vantaggi futuri, vai sul sito di Prime Gaming e registrati.

Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.



