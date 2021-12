GeForce NOW abbonamenti RTX 3080 in Europa e 20 nuovi giochi

GeForce NOW

Con le festività natalizie alle porte, il primo giovedì GFN del mese porta con se gli attesissimi abbonamenti RTX 3080, ora disponibili in Europa, e una raffica di 20 nuovi titoli disponibili suGeForce NOW durante tutto il mese.

A partire da oggi, gli abbonamenti a RTX 3080 si stanno attivando in Europa per i giocatori che l’hanno preordinato. I membri RTX 3080 godono di una risoluzione molto più elevata, latenza inferiore e sessioni di gioco più lunghe, raggiungendo fino a otto ore, oltre ad un controllo ancora maggiore sulle impostazioni di gioco.

Gli aggiornamenti continueranno per tutti gli account abilitati fino a quando tutte le richieste non saranno state soddisfatte. I preordini per gliabbonamenti semestrali RTX 3080 sono ancora accettati in Europa e Nord America.

Infine, non sarebbe il consueto giovedì di GFN senza nuovi giochi. Dicembre inizia con 20 fantastici titoli che si uniscono a GeForce NOW e nove di questi arriveranno già da questa settimana, tra cui Icarus, gioco di sopravvivenza PvE, Choruse Ruined King: A League of Legends Story.

Di seguito l'elenco completo dei giochi che si uniscono alla libreria GeForce NOW questo mese, partendo da quelli disponibili da questa settimana:

Chorus (nuovo lancio su Steam e Epic Games Store )

(nuovo lancio su e ) Icarus (nuovo lancio su Steam )

(nuovo lancio su ) MXGP 2021 - The Official Motocross Videogame ( nuovo lancio su Steam )

nuovo lancio su Propnight (nuovo lancio su Steam )

(nuovo lancio su ) Wartales (nuovo lancio su Steam )

(nuovo lancio su ) Dead by Daylight (gratuito su Epic Games Store )

Hextech Mayhem: A League of Legends Story ( Steam e Epic Games Store )

Ruined King: A League of Legends Story (disponibile Steam e Epic Games Store )

Timberborn (disponibile su Steam e Epic Games Store )

Inoltre a dicembre arriveranno:

A-Train: All Aboard! Tourism (nuovo lancio su Steam )

Monopoly Madness (nuovo lancio su Ubisoft Connect )

(nuovo lancio su ) Syberia: The World Before (nuovo lancio su Steam e Epic Games Store )

White Shadows (nuovo lancio su Steam )

(nuovo lancio su ) BattleBeasts ( Steam )

FOREWARNED ( Steam )

Operencia: The Stolen Sun ( Steam )

Super Magbot ( Steam )

Tannenberg ( Steam and Epic Games Store )

Untitled Goose Game ( Epic Games Store )

Wargroove ( Steam )

