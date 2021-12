Giochi PlayStation Plus di dicembre annunciati

PlayStation Plus Abbonamento 12 Mesi | Codice download

La selezione di PlayStation Plus di dicembre ti porta a combattere in vivaci universi fantasy e mondi sinistri pieni di nemici infervorati. Dovrai scegliere se essere un eroe o diventare il cattivo. Non dovrai attendere a lungo prima di perderti nell’ibrido looter-slasher di Godfall o nell’accurato combattimento di Mortal Shell o interpretare il cattivo in Lego DC Super Villains: tutti i giochi saranno disponibili da martedì 7 dicembre a lunedì 3 gennaio.

Godfall: Challenger Edition | PS5 & PS4

Godfall è un looter-slasher ambientato in un universo fantasy pieno di eroici cavalieri e di magia arcana. Parti all’avventura in un GDR fantasy d’azione, che sfrutta combattimenti corpo a corpo in terza persona di grande impatto per coinvolgere i giocatori nella ricerca di tesori: indossa armature leggendarie e sconfiggi nemici spietati. La Challenger Edition ti offre immediatamente una serie di armi letali e punti abilità. Mettiti in gioco con tutte e tre le modalità endgame: Portatore di Luce, Pietre del Sogno e Torre delle Prove Ascesa. Gioca in modalità cooperativa con 3 giocatori per mostrare le tue abilità, perfezionare la tua build e distruggere i tuoi nemici. La modalità cooperativa della Challenger Edition è compatibile con tutte le edizioni aggiornate di Godfall e supporta il gioco cross-gen.

Lego DC Super-Villains | PS4

È così bello essere cattivi… Imbarcati in questa nuovissima avventura DC Lego diventando il miglior cattivo mai visto in tutto l’universo. I giocatori potranno creare e controllare un nuovo supercriminale, scatenandosi in divertenti dispetti e creando scompiglio in una storia ricca d’azione. L’avventura ha luogo in uno scenario open-world dell’universo DC, i membri della Justice League sono scomparsi, lasciando il compito di proteggere la Terra alle loro controparti, autoproclamatesi il “Justice Syndicate”. Tocca a te e a un folle gruppo di furfanti scoprire le intenzioni dei nuovi e strani aspiranti supereroi della Terra. Insieme a famosi supercriminali DC come: Joker, Harley Quinn e molti altri membri della Injustice League, i giocatori partiranno alla volta di un’epica avventura.

Mortal Shell | PS4

Mortal Shell è uno spietato e profondo action RPG per giocatore singolo che mette alla prova la tua sanità mentale e la tua tenacia in un mondo in frantumi. Mentre i resti dell’umanità appassiscono e marciscono, nemici infervorati si annidano tra le rovine. Non hanno alcuna pietà: per la tua sopravvivenza sono necessarie una consapevolezza, una precisione e un istinto superiori. Individua i santuari nascosti dei seguaci devoti e scopri il tuo vero scopo.

