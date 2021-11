BATTLEFIELD 2042 - Aggiornamento del lancio & La strada da percorrere

Oggi, il team di DICE ha pubblicato un blog Battlefield Briefing intitolato Aggiornamento del lancio & La strada da percorrere, che fornisce uno sguardo approfondito sulle prestazioni e sulla stabilità dei server, sul gunplay e sul bilanciamento, sulla progressione dell'esperienza di Portal solo/co-op/custom e altro ancora.



Troverete anche le misure che vengono implementate per affrontare questi problemi, e una linea temporale in cui i giocatori possono aspettarsi di iniziare a vedere questi cambiamenti. Abbiamo incluso la copia completa del blog qui sotto per vostra consultazione.

Per le ultime notizie su questi aggiornamenti e ulteriori sviluppi, il team continua a fornire aggiornamenti attraverso le comunicazioni dirette di Battlefield su Twitter.

