BANDAI NAMCO E SPIRITS APRONO IL PRIMO TEMPORARY STORE PER SODDISFARE I FAN

Proseguendo nel percorso, si entrerà in una sala particolarmente ricca di contenuti: i distributori di gashapon con ben 11 set di serie diverse, l’area videogiochi con 4 postazioni dove provare, su console di nuova generazione (PlayStation 5 e Xbox Series X), i maggiori successi e i titoli più iconici, come Tales of Arise, Scarlet Nexus, Guilty Gear -Strive-,Little Nightmares II, e infine LEI, la statua di Malenia, che, dopo aver fatto la sua apparizione avvolta nel mistero alLucca Comics and Games, torna per essere ammirata, studiata e fotografata da tutte le angolazioni possibili. Un’occasione unica per i fan diELDEN RING!