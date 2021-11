Trust Gaming: continua il Black Friday sconti fino al 40%

Trust, azienda specializzata in accessori per il lifestyle digitale, propone le sue offerte gaming valide fino al 29 novembre su Amazon e tutti i principali retailer (Unieuro, Euronics, Mediaworld, Trony, Expert), con sconti fino al 40% su tantissimi prodotti.





Sedia gaming GXT 705 Ryon





Con sedia premium GXT 705 Ryon, disponibile in 4 colori (Nero, Rosso, Bianco, Camo) Trust ha voluto unire lo stile all’ergonomia. Partendo da un telaio in legno, solido e al contempo flessibile, Trust ha realizzato un design comodo e sostenitivo, attraverso l’utilizzo di una speciale schiuma ad alta densità , rifinita in una piacevole pelle sintetica in poliuretano con trama mimetica, come imbottitura per la seduta e i braccioli. Oltre all’imbottitura in schiuma sagomata di alta qualità , Ryon offre massima possibilità di regolazione: è possibile, infatti, ruotare il sedile in ogni direzione e modificare l’inclinazione dello schienale, per trovare sempre il giusto assetto. La regolazione dell’altezza è assicurata da un meccanismo di sollevamento a gas di alta qualità di classe 4. Prezzo di listino: 169,99 euro.





Sedia gaming GXT 707 Resto





Tastiera meccanica GXT 865 Asta

Un top di gamma per le migliori prestazioni: la tastiera meccanica Asta è dotata di interruttori meccanici GXT RED rapidi, reattivi e capaci di resistere a 50 milioni di battute, per reggere anche le sfide gaming più intense. la tastiera registra il comando ancor prima che ci si accorga di premere i tasti. La velocità di polling fino a 1.000 Hz e il tempo di risposta fino a 1 ms assicurano una rapidità da professionista, mentre la tecnologia anti-ghosting con N-key rollover garantisce una precisione incredibile.Grazie allo sfondo retroilluminato e alle 7 diverse modalità di illuminazione e luminosità regolabili, Asta è pronta ad accontentare i gusti di ogni giocatore, e asseconderò ogni stile di gioco con i suoi 11 tasti multimediali ad accesso diretto. Prezzo di listino: 61,99 euro.





Combo tastiera e mouse illuminati GXT 845 Tural





Questa combo plug and play è una soluzione semplice e intuitiva che non trascura design e performance. La tastiera è dotata di illuminazione LED a tre colori con luminosità regolabile e garantisce un’immissione di tasti rapida e precisa, semplificata anche dalla tecnologia anti-ghosting. La tastiera è dotata di 12 tasti multimediali ad accesso diretto, che rendono possibile gestire la musica o l’illuminazione a LED, iniziare una ricerca o cambiare pagina. Il mouse è dotato invece di 6 pulsanti dalla massima sensibilità e permette scegliere la propria velocità preferita tramite il pulsante di selezione DPI (1000-3200 DPI). Prezzo di listino: 39,99 euro.





Cuffie gaming GXT 433 Pylo





La struttura in metallo di Pylo garantisce resistenza e stabilità , mentre i padiglioni in eco-pelle e memory foam, posizionati sopra a potenti driver da 50mm permettono il massimo comfort senza rinunciare a prestazioni eccezionali. Il suono è perfettamente immersivo per il gioco, con bassi potenti e alti nitidi che fanno la differenza in ogni partita. Completano le caratteristiche un microfono pieghevole omnidirezionale di tipo condenser che permette di comunicare con i compagni di team in modo forte e chiaro e le ampie possibilità in termini di connettività verso tutte le principali console, come PS4/PS5, Xbox X/One e Switch, verso computer Windows e Mac e dispositivi mobile. Prezzo di listino: 49,99 euro.





Cuffie gaming over ear GXT 488 Forze PS4









Solide, ultra-leggere e trasportabili ovunque, le Forze sono un prodotto che restituisce una grande comodità nell’utilizzo. Lo fanno a partire dall’archetto regolabile, per una perfetta vestibilità anche durante le sessioni più lunghe, dal microfono flessibile e dal cavo a treccia di ben 1,2 metri, che permette una grande libertà di movimento. I driver da 50 mm consentono di distinguere ogni rumore e passo dei nemici. Grande è poi l’attenzione riservata all’estetica: l'headset è stato realizzato su licenza ufficiale PS4, come dimostrano non solo le tonalità di colore utilizzate per il design, ma anche il logo della console Sony presente sulla superficie esterna dei padiglioni. Disponibili tre colori: nero, blu camo o grigio camo. Prezzo di listino: 49,99 euro.

Mouse gaming GXT 922W Ybar





Perfetto compagno per ogni aspirante pro-gamer, grazie al sensore ottico integrato, che offre una risoluzione regolabile da 200 a 7200 DPI, e all’illuminazione LED RGB integrale. Ybar è fluido e veloce e offre grande libertà di movimento con il cavo a treccia da 2,1 m. Infine, il suo software avanzato consente di regolarne i sei pulsanti, i profili, le macro e persino gli effetti di luce (dall'onda arcobaleno agli RGB ad effetto cangiante), per un'esperienza di gaming completamente personalizzata da abbinare alla propria postazione di gioco. Prezzo di listino: 24,99 euro.





Microfono con braccio GXT 255+ Onyx





Una nuovissima soluzione plug&play per lo streaming professionale con pattern di registrazione a cardioide, che attenua i rumori di sottofondo, monitoraggio a latenza zero, per ascoltare la registrazione in tempo reale, e asta flessibile in alluminio, per minimizzare le vibrazioni. Onyx è adatto per podcast, commenti fuori campo, streaming dal vivo e registrazioni strumentali. Inoltre, l'anello di luci LED regolabili a sei colori soddisferà ogni creator. Prezzo di listino: 199,99 euro

Disponibilità e prezzi

Tutti i prodotti saranno disponibili a un prezzo speciale sul webshop Amazon di Trust Gaming e presso i principali retailer della grande distribuzione elettronica: Unieuro, Euronics, Mediaworld, Trony, Expert. Disponibili sconti anche su molti prodotti della linea Trust Home&Office.

Altre News per: trustgamingcontinuablackfridayscontifino