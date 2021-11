Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!! da dicembre su Nintendo Switch

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) annuncia che Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!! Sarà disponibile dal 7 dicembre in esclusiva per Nintendo Switch. Per celebrare l’annuncio, KONAMI presenta, inoltre, un inedito gameplay trailer.

Già bestseller nelle classifica di vendita in Giappone, Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!! Offre un eccitante nuovo modo di vivere l’universo Yu-Gi-Oh!. Riempi il campo di battaglia con le tue carte ed evoca ripetutamente potenti mostri. Al tuo prossimo turno, ricostruisci la tua mano al completo, non importa quante carte hai giocato. Il momentum può cambiare improvvisamente in questo nuovo ed entusiasmante titolo di Yu-Gi-Oh!; un momento hai il controllo totale del Duello, un attimo dopo l’avversario prende il sopravvento mettendoti in difficoltà.

In Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!!, i Duellanti potranno:

Vivere una storia originale con nuovi e divertenti personaggi

Affinare le proprie abilità in una completa campagna single-player

Costruire il proprio Deck attingendo da una massiccia selezione di carte

Duellare in ogni momento e in ogni luogo grazie al multiplayer locale a due giocatori

Affrontare amici e sfidanti di tutto il mondo nei Duelli online a due giocatori

E molto, molto altro

Basato sullo stile Duello di Yuga Ohdo, dalla popolare serie animata giapponese Yu-Gi-Oh! SEVENS, Rush Duel è caratterizzato da un set alternativo delle regole standard Master Duel usate nel tradizionale Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI. Un ottimo punto di partenza per tutti i nuovi Duellanti.

Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!! in uscita il 7 dicembre per Nintendo Switch™, acquistabile sul Nintendo eShop. Vivi l’adrenalina di Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL e diventa il nuovo campione!









Oggi, il popolare Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è presente in tutto il mondo, distribuito in oltre 80 Paesi e disponibile in 9 lingue.

Altre News per: rushdueldawnbattleroyaledicembrenintendo