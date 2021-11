IN ARRIVO IL NUOVO GHOSTBUSTERS: LEGACY

ECTO-1 by Hasbro

Per entrare davvero nei panni degli acchiappafantasmi più famosi del mondo, non resta che mettersi alla guida della mitica automobile e partire per mille fantastiche avventure a caccia di spaventosi spiriti e fantasmi. Una riproduzione in scala, fedele all'originale nei minimi dettagli con l'immancabile sedile estraibile e la trappola teleguidata! EGON SPENGLER by Hasbro

Nella collezione dei veri appassionati del film, non può mancare l'action figure della mente scientifica dei Ghostbusters, Egon Spengler, dotata di tutta l'attrezzatura necessaria per la caccia ai fantasmi: uno zaino protonico, una bacchetta a neutroni e gli accessori del rilevatore di energia psicocinetica. Non resta che prepararsi all'azione insieme a lui e a tutto il team!