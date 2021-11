Drone Racing League e Nacon partner per le DRL SIM Races

Videogiochi Console e Accessori





I DRL Pilots competeranno indossando le cuffie RIG Commander PRO di Nacon durante le gare eSport della DRL World Championship Season 2021-22, a partire da domani 17 novembre su NBCSN e Twitter

La Drone Racing League (DRL), la principale organizzazione mondiale di corse professionali di droni, ha annunciato oggi una nuova partnership con Nacon, azienda produttrice di periferiche premium per il gaming, sotto i marchi RIG e Nacon. Nominata come l’Official Gaming Headset & Controller della lega, Nacon fornirà ai migliori piloti di droni del mondo le cuffie RIG Commander PRO per le gare simulate della stagione 2021-22 della DRL World Championship a partire da domani sera alle ore 20:00 su NBCSN e Twitter.

Combinando gli eSports alle gare di droni nella vita reale, al fine di creare una nuova era per lo sport, la parte virtuale della DRL Season sarà contraddistinta dall’utilizzo della cuffia RIG Commander PRO, nel suo 10° anniversario come principale soluzione audio per le leghe di gaming professionali. Per le prossime cinque settimane, i DRL Pilots gareggeranno utilizzando la RIG Commander PRO, la cuffia che ha dato vita al "look degli eSports" con le sue prestazioni audio di prima classe.







I piloti si sfideranno in intense gare digitali di droni sul DRL SIM, l'ultimo simulatore di volo per droni FPV (First Person View). Combattendo in spettacolari mappe SIM, i piloti punteranno al termine il più velocemente possibile e raccoglieranno pari punti per le gare di droni DRL fisiche, sottolineando che, per la prima volta, un atleta deve dominare sia gli eSports che la competizione nella vita reale per essere incoronato Campione del Mondo.

“I DRL Pilots sono al vertice del nostro sport e richiedono le migliori attrezzature di classe per le competizioni. Volare con le cuffie professionali di Nacon manterrà i nostri migliori piloti di droni connessi durante la parte eSports della nostra stagione", ha detto Ari Mark, DRL SVP della Head of Partnership Development.

Per tutta la stagione 2021-22, gli spot commerciali, le promozioni in streaming e le attività di unboxing mostreranno come i fan possono equipaggiarsi e diventare bravi utilizzando RIG e Nacon. La lega rilascerà anche una nuova serie di video digitali chiamata "Sounds of DRL" che trasmetterà gli audio migliori della gara DRL SIM e delle vittorie.

"È giusto che nel decimo anniversario del lancio della principale soluzione audio per l'eSport, la RIG Commander PRO venga utilizzata nella DRL, la prossima evoluzione degli eSports, che combina la competizione dal vivo con le gare virtuali SIM," ha detto Gregory Morquin, Business Director della Nacon Global.

RIG è stato leader di mercato nel settore delle cuffie gaming per quasi un decennio, sviluppando periferiche ultraleggere e confortevoli che offrono un audio superiore per i gamers più competitivi. Acquistata da Nacon nel 2020, RIG ora arricchisce la gamma premium di Nacon di accessori di gioco che includono pro gaming controllers e fight sticks.







I giocatori che vogliono volare come i professionisti di DRL possono collegare le loro cuffie RIG e i controller Nacon al gioco DRL SIM, che è il modo più semplice e veloce per gli aspiranti piloti di salire di livello con i droni su PlayStation, Xbox, Steam e Epic Games. I migliori piloti di droni del mondo si allenano sulla DRL SIM e vengono persino arruolati nella DRL attraverso la SIM.









