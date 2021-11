Seagate e Lucasfilm collaborano a nuovi SSD SATA e SSD M.2 NVMe

Seagate Technology Holdings plc presenta oggi la nuova famiglia di unità Star Wars Beskar Ingot Drives, che è il primo prodotto frutto di una collaborazione inspirata alla saga di Star Wars tra i dispositivi di memorizzazione per PC da gioco , elevando i device dei giocatori ad un livello di prestazione superiore.

Il primo prodotto nato dalla collaborazione celebrerà le leggende della galassia Mandalorian si star Wars, introducendo l'iconico effetto del metallo prezioso Beskar nella gamma di unità FireCuda. I design dell'edizione speciale saranno disponibili per unità SSD SATA da 2,5", per unità SSD M.2 NVMe ed unità disco esterne. Le unità sembreranno un lingotto di Beskar, incluso il sigillo imperiale che spicca su ogni device della gamma, rendendole un pezzo da collezione da non perdere per i fan di Star Wars.

"Siamo entusiasti all'idea di introdurre questo iconico design di una delle saghe più popolari al mondo per le battle station di tutti i giocatori", ha dichiarato Jeff Fochtman, vicepresidente senior del marketing e del settore commerciale di Seagate Technology. “Questa collaborazione è apprezzata da un vasto pubblico, inclusi gamer, produttori ed appassionati di Guerre stellari”.

L'unità SSD M.2 2280 più veloce di Seagate, ossia l'unità SSD PCIe Gen4 NVMe, offre velocità fino a nove volte superiori rispetto alle unità SSD basate su SATA, con prestazioni di lettura/scrittura sequenziale fino a 7.000/6.850 MB/s, ed include un dissipatore di calore dal design elegante con grande flessibilità di installazione e ottime prestazioni.

Grazie al formato sottile da 2,5", l'unità SSD SATA offre un'installazione versatile e varie configurazioni. I giocatori possono accendere le loro postazioni con unità disco esterne dotate di una barra con luci LED RGB personalizzabili.

Questa unità esterna leggera e con semplice compatibilità di collegamento plug-and-play permette ai giocatori di portare con sé facilmente la loro intera collezione di giochi. Le nuove unità includono la garanzia di cinque anni di Seagate e tre anni di servizi Rescue Data Recovery Services™ per il recupero dati.

L'unità SSD PCIe Gen4 NVMe sarà disponibile con capacità da 500 GB (€ 179,90) e da 1 TB (€ 259,90), l'unità SSD SATA con capacità da 1 TB (€ 199,90) e da 2 TB (€ 359,90) e l'unità disco esterna con capacità da 2 TB (€ 124,90).

Sebbene la saga di Star Wars sia millenaria, l'attesa per il lancio di queste unità non sarà lunga. Le unità Star Wars Beskar™ Ingot Drives saranno disponibili presto, in tempo per le feste natalizie. Nel corso del prossimo anno, Seagate presenterà ulteriori design iconici ispirati a Guerre stellari.

