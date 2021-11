Ecco il Cosmicubo Among Us x Arcane!

Vestitevi e giocate nei panni del vostro personaggio di Arcane preferito nella prima partnership dei Cosmicubi di Among Us, in uscita ora su tutte le piattaforme fino al 31 dicembre 2021!

Among Us e Riot si uniscono per celebrare il lancio della prima serie TV dei creatori di League of Legends, Arcane! Vedrete alcuni dei campioni preferiti dai fan, cappelli e aspetti del mondo di League of Legends come Heimerdinger, Jayce e Caitlyn, oltre all'adorabile Poro di Heimerdinger. La lista completa dei cosmetici ottenibili include:

Capelli di Heimerdinger





Baffi di Heimerdinger





Suit di Heimerdinger





Poro di Heimerdinger





Elmo Enforcer





Armatura Enforcer





Cappello di Caitlyn





Uniforme di Caitlyn





Capelli di Vi





Abbigliamento di Vi





Capelli di Jinx





Goggole di Jinx





Abbigliamento di Jinx





Capelli di Jayce





Suit Consiglio di Jayce





Chomper





Goggle di Claggor

Tuttavia, proprio come in-game, tutte le cose belle devono finire. Il Cosmicubo di Arcane sarà disponibile solo da ora (12 novembre) fino al 31 dicembre 2021 prima di scomparire dal nostro negozio. Una volta acquistato però, la capacità di sbloccare i cosmetici e gli oggetti al suo interno rimarrà per sempre.

