BATTLEFIELD 2042 SU PC E CONSOLE ACCESSO ANTICIPATO

Battlefield 2042 Gold Edition - Codice Origin per PC

SALTA NELLA NUOVA GENERAZIONE DEGLI SPARATUTTO IN PRIMA PERSONA CON L’ACCESSO ANTICIPATO A BATTLEFIELD 2042 SU PC E CONSOLE

I giocatori Gold e Ultimate Edition, così come gli abbonati a EA Play, possono giocare ora

Electronic Arts ha rilasciato oggi Battlefield 2042 per il suo periodo di accesso anticipato, fino al lancio mondiale del gioco il 19 novembre 2021. I giocatori che hanno acquistato la Gold o la Ultimate Edition del gioco, così come gli abbonati a EA Play Pro saranno in grado di giocare a partire da oggi e prova il gioco per primo con EA Play, Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate che concederanno agli abbonati l'accesso per un massimo di 10 ore.

Battlefield 2042 spinge le funzionalità del nuovo hardware come la vera next-gen di Battlefield, con partite fino a 128 giocatori sulle ultime console e PC grazie all'utilizzo dell'ultimo motore di gioco Frostbite. Il gioco presenta un'interessante offerta multiplayer che si rivolge a tutti i tipi di giocatori attraverso tre esperienze distinte - All-Out Warfare, Hazard Zone e Battlefield Portal - offrendo la prossima generazione di guerre multiplayer.

Battlefield 2042 Standard Edition è ora disponibile per il pre-ordine e sarà lanciato nei negozi al dettaglio e digitali il 19 novembre per 59,99 € su PC, 69,99 € su Xbox One, PlayStation 4 e 79,99 € su Xbox Series X e S e PlayStation 5, che includono il Dual Entitlement per giocare anche su console di generazione precedente, senza costi aggiuntivi.

Per ulteriori informazioni visita

https://www.ea.com/games/ battlefield/battlefield-2042

