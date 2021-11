Rainbow Six Extraction arriva il 20 gennaio

Rainbow Six Extraction

Ubisoft ha rivelato che Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction uscirà il 20 gennaio 2022 con il Buddy Pass, un sistema di cross-play che permette agli amici di giocare gratuitamente salvando i propri risultati su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4, Stadia e Windows PC tramite Ubisoft Store. I giocatori potranno anche iscriversi a Ubisoft+ su PC, Stadia e Amazon Luna.

Da oggi potrai prenotare la Standard Edition al prezzo di 39,99 € e divertirti con le varie funzionalità di Rainbow Six Extraction tra cui un dettagliato sistema di progressione degli Operatori, quattro differenti livelli di difficoltà, 12 nuove e imprevedibili mappe (circa tre volte più grandi delle mappe del precedente Tom Clancy’s Rainbow Six Siege) attraverso quattro aree dinamiche, oltre 60 armi, eredità tecnologica di Rainbow Six Siege e 15 esclusive tecnologie REACT, oltre al supporto gratuito post-lancio che comprende una modalità di sfida settimanale.

Ogni edizione di Extraction sbloccherà due inviti Buddy Pass che ti permetteranno di invitare i tuoi amici a giocare gratuitamente con te per 14 giorni sulla maggior parte delle piattaforme*. Qualsiasi risultato che i membri della squadra avranno ottenuto durante queste due settimane verrà reso disponibile all’acquisto del gioco completo. Tutte le prenotazioni sbloccheranno anche il Pacchetto Cosmetico Decadimento Orbitale per Extraction. Anche la Deluxe Edition, che comprende il contenuto della Standard Edition e tre pacchetti bonus aggiuntivi, è disponibile per il preorder a 49,99 €.

Chi giocasse a entrambi Rainbow Six Siege e Rainbow Six Extraction riceverà il pacchetto Fronte Unito, che contiene quattro gearset esclusivi divisi nei due giochi e sbloccherà immediatamente, in Siege, l’intera lista dei 18 operatori di Extraction .

Sviluppato da UbisoftMontreal, Rainbow Six Extraction ti recluta nel Team REACT per creare una squadra da uno a tre giocatori tra i conosciuti e amati Operatori di Rainbow Six Siege per affrontare le misteriose creature aliene conosciute come gli Archei. Per la prima volta potrai far progredire ognuno dei 18 Operatori attraverso un nuovo sistema personalizzabile a livelli.





Migliorando, potrai anche sbloccare in maniera permanente nuove zone contaminate, nuova tecnologia REACT, livelli con maggiori difficoltà, linee narrative e molto altro. Rainbow Six Extraction comprende anche un supporto in diretta con aggiornamenti costanti.





