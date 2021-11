ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition disponibile in Italia

ASUS GeForce RTX

ASUS ha annunciato ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition: una scheda grafica costruita per incarnare lo spirito degli appassionati e dei modder di Noctua.

I fan Noctua sono tantissimi e tra questi ci sono molti appassionati del fai-da-te su PC. I fan più accaniti arrivano a modificare persino le loro schede grafiche per utilizzare il caratteristico colore crema e marrone. Oltre al loro fascino, le ventole Noctua vantano bassa rumorosità, ottimizzazione del flusso d'aria e un'elevata affidabilità, mantenendo i PC a basse temperature con livelli di rumorosità che non disturbano affatto, pur garantendo prestazioni elevate.

Ispirata da questi appassionati, ASUS ha recentemente avviato una partnership a lungo termine con Noctua e ha compiuto un ulteriore passo avanti collaborando su una scheda grafica personalizzata per sfruttare i punti di forza unici dei sistemi di Noctua.

Le tecnologie ASUS e Noctua si uniscono in un'unica scheda grafica superlativa

ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition incorpora una coppia di ventole NF-A12x25 all'avanguardia per spostare l'aria su un enorme dissipatore da 2,3 sviluppato da una collaborazione tra il veterano team di ricerca e sviluppo termico di ASUS e gli ingegneri di Noctua. Questa task force ha lavorato insieme per mettere a punto il design delle alette e la disposizione dell'heatpipe, ottimizzando il tutto per le caratteristiche del flusso d'aria dell'NF-A12x25. Per dare la priorità a bassi livelli di rumorosità, ossia una firma acustica uniforme, e ottenere un'elevata efficienza di raffreddamento, è stata impiegata una coppia di ventole da 120 mm. Il volume totale della scheda è stato ampliato per occupare 4,3 slot di spazio.

"Utilizzando la nostra vasta esperienza di ricerca e sviluppo nel segmento termico, abbiamo creato un nuovo dissipatore per GPU fatto su misura per le caratteristiche prestazionali delle ventole NF-A12x25 di nuova generazione", ha affermatoKent Chien, Corporate Vice President and General Manager of the ASUS Multimedia Business Unit."Il nostro lavoro di squadra offre ai giocatori attenti al rumore e agli appassionati di Noctua una scheda grafica unica che massimizza la dissipazione del calore per decibel di rumore, il tutto in un pacchetto che si coordina perfettamente con altri prodotti Noctua in un PC fai-da-te".

Questo processo di sviluppo cooperativo ha portato a raggiungere le migliori prestazioni termiche per decibel di rumore rispetto a qualsiasi scheda grafica sul mercato. Confrontando i valori con la già eccellente TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC Edition, la Noctua Edition produce un livello di pressione sonora inferiore di 10 dB con lo stesso scenario in termini di potenza e temperatura ambiente. Gli utenti attenti prima di tutto ai livelli di rumore del loro sistema, noteranno senza dubbio la differenza.

"Utilizzando le nostre ventole NF-A12x25 e collaborando con ASUS per mettere a punto il dissipatore, questa scheda ottiene un significativo aumento dell'efficienza tra prestazioni e rumore", ha aggiunto il CEO di Noctua Roland Mossig. "La gamma di schede GeForce RTX 3070 di ASUS è già eccezionale, ma siamo fiduciosi che la Noctua Edition sarà la ciliegina sulla torta per gli utenti più attenti al rumore".

Gli appassionati di Noctua spesso si preoccupano tanto dell'estetica delle loro build quanto delle alte prestazioni e dei bassi livelli di rumorosità. Un tocco estetico marrone personalizzato per il duo di ventole NF-A12x25 completa la combinazione di colori distintiva e fornisce un sistema di montaggio sicuro in modo che non siano necessarie fascette. I loghi ASUS e Noctua sulla parte anteriore e sui lati del rivestimento, insieme a una grafica soft sulla piastra posteriore, aiutano questa scheda a coordinarsi perfettamente con gli altri componenti Noctua.





Oltre al dissipatore di calore su misura e alle ventole all'avanguardia, GeForce RTX 3070 Noctua Edition è dotata di tutte le caratteristiche distintive per cui le schede grafiche ASUS sono famose. Un interruttore del BIOS a doppia modalità è preimpostato sulla configurazione "silenziosa" per un equilibrio ottimale tra rumore e prestazioni, mentre una modalità inattiva a 0 dB mantiene i livelli di rumore al minimo sotto carichi grafici leggeri. L'esclusiva tecnologia di assemblaggio Auto-Extreme assicura un posizionamento preciso e una saldatura pulita dei componenti integrati, mentre il design della piastra posteriore fornisce all'aria calda una via di fuga nel percorso del flusso d'aria naturale del case. Inoltre, un processo di convalida di 144 ore assicura che questa scheda grafica sia pronta per funzionare a lungo ? fin da subito.

La tecnologia avanzata della ventola Noctua rende NF-A12x25 la scelta ideale

La ventola NF-A12x25 è stata una scelta facile per questo progetto grazie alle numerose innovazioni racchiuse nel suo formato da 120 mm. La ventola realizzata con il polimero a cristalli liquidi Sterrox® brevettato da Noctua, ha un coefficiente di espansione termica eccezionalmente basso, che consente alle pale della ventola di operare a soli 0,5 mm di distanza dal telaio esterno. Questa tolleranza estremamente contenuta permette all'NF-A12x25 di lavorare in modo più efficiente per gestire la contropressione riducendo la perdita di flusso d'aria tra i bordi delle lame e il telaio esterno.

Inoltre, un circuito integrato PWM personalizzato con tecnologia Smooth Commutation Drive riduce i livelli di rumore della ventola a velocità inferiori. Il profilo acustico specificamente sintonizzato per un carattere morbido e piacevole, anche per sopperire alla contropressione, è l'ideale per dissipatori di GPU. I canali di passaggio del flusso sulla punta di ciascuna pala della ventola migliorano l'efficienza e riducono il rumore provocato dal vortice d'aria.







Le microstrutture della superficie interna sul telaio della ventola riducono il rumore proveniente dalle pale della ventola. I cuscinetti antivibranti in morbido silicone impediscono la trasmissione di vibrazioni alla scheda grafica. Queste funzionalità avanzate hanno portato a centinaia di premi, tra cui quello di miglior ventola da 120 mm sul mercato.

