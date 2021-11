Overwatch - Sfida Nuove Reclute di Cassidy disponibili ora

La Sfida Nuove Reclute di Cassidy è ora disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch! Da adesso fino al 23 novembre, i giocatori potranno ottenere ricompense a tempo limitato, tra cui un'icona, degli spray e il nuovo modello epico Cassidy Tempesta di Sabbia, per un totale di nove nuove ricompense.

Inoltre, Blizzard Entertainment si è unita a Dark Horse per una nuova serie di fumetti che segue le orme del pistolero preferito da tutti mentre cerca di reclutare eroi per Overwatch inOverwatch: Nuove reclute.

NUOVA SERIE DI FUMETTI SU COLE CASSIDY - Overwatch: Nuove reclute

Scopri la creazione di una nuova squadra nelprimo numero della nuova serie di fumetti digitaledivisa in cinque parti, Overwatch: Nuove reclute ( ora disponibile qui ),pubblicata da Dark Horse Comics, scritta dall'acclamato autore Ray Fawkes e illustrata dall'artista Irene Koh.I fan stanno per scoprire l'inizio di un viaggio incredibile,con protagonista l'eroe Cole Cassidy e un sacco di avventure all'orizzonte...



GIOCA E OTTIENI

Vincendo in Partita rapida, Partita competitiva o Arcade otterrai una nuova icona, un nuovo spray e un nuovo modello epico:

Gioca 9 partite | Icona

Gioca 18 partite | Spray

Gioca 27 partite | Cassidy Tempesta di Sabbia (modello epico)

GUARDA E OTTIENI

Puoi guardare gli streamer di Twitch prima, durante o dopo i match per sbloccare altri oggetti cosmetici fantastici! Sintonizzati da ora fino al 23 novembre sui canali di qualunque streamer di Twitch impegnato a giocare a Overwatch per ottenere questi sei spray della Sfida Nuove Reclute di Cassidy!

Guarda per 2 ore | 1 spray

Guarda per altre 2 ore | 2 spray

Guarda per altre 2 ore | 3 spray

