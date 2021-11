LEGO presenta il nuovo set Star Wars AT-AT

IL GRUPPO LEGO PRESENTA UN INCREDIBILE NUOVO SET

DESTINATO A CONQUISTARE I FAN DI STAR WARS E DEL MATTONCINO: È IN ARRIVO LEGOSTAR WARS AT-AT

Oggi, il Gruppo LEGO ha annunciato il nuovo epico set LEGO Star Wars AT-AT - l'ultimolancio dell’anno della linea UltimateCollector Series (UCS): un vero must-have per i fan di LEGO e StarWars.

L'AT-AT (All Terrain Armored Transport) compare per la primavolta in Star Wars: L’impero ColpisceAncora. La sua imponente figura, apparve all'orizzonte sui campi ghiacciatidurante la battaglia di Hoth, pronto ad attaccare il generatore di scudidell'Alleanza Ribelle. Niente di simile era mai stato visto prima, e le forzedi terra dell'Impero Galattico usarono le gigantesche dimensioni dell'AT-AT persopraffare la Ribellione e, alla fine, distruggere la Base Echo.

Il nuovo modello LEGO,che rende omaggio ai giganteschi veicoli del film, è impressionate sia per le dimensioniche per i dettagli. Il set è composto da 6.785pezzi, una testa mobile, pistole rotanti, gambe regolabili e pannelli lateraliche si aprono per rivelare gli interni riprodotti fedelmente.

Inoltre, il set viene fornito con nove minifigure e tantissimi accessori, tra cui Luke Skywalker (dotato di un filo perpermettere ai fan di ricreare la famosa scena, in cui oscilla da un AT-AT neltentativo di contrastare il loro attacco), il generale Veers, due piloti AT-AT, un comandante Snowtrooper e quattro minifigure Snowtrooper: inclusi anche due speeder bike, un cannone E-Web e molti elementi interattivi e bizzarri! Un modello incredibile sia da ammirare, cheper entrare in azione: al suo interno infatti, può essere inserito un intero esercitodi minifigure Snowtrooper, 40 in totale.

Anche l'unboxing èun'esperienza unica: il pack mostrabellissime immagini del set finale, ripreso da tutte le angolazioni. Tutti ipezzi sono conservati in quattro scatole interne, che insieme riproducono lafamosa scena della Battaglia di Hoth.

Un gioiello imperdibile per i fan di StarWars, progettato dal leggendario LEGO Design Master Henrik Andersen. Parlando del design, Andersen ha detto: “Il mega set LEGO Star Wars AT-AT è quelloche tutti stavano aspettando, ed è stato un brivido portare in vita questacostruzione attesa da molto tempo. L'AT-AT era un capolavoro di ingegneria e ilset LEGO ne sarà una riproduzione impressionante. Abbiamo inserito anche moltidettagli, che offriranno ore di divertimento ai fan di LEGO e di Star Wars”.

Il set fa parte della Ultimate Collector Series, checomprende anche il set LEGO Star Wars UCS Millennium Falcon, il set LEGO Star Wars UCS A-wing e il set LEGO Star Wars UCS Cannoniere della Repubblica, uscito di recente.





Il set LEGO Star WarsAT-AT è disponibile dal 26 Novembre 2021 nei LEGO Store e su www.LEGO.com/star-wars, al prezzo consigliato di € 799.99





