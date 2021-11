COD: VANGUARD - SBLOCCARE RICOMPENSE - COME AFFRONTARE L'ORDA E ALTRO

Inizia il tuo viaggio verso fama e ricchezza con gli amici e fatti ricompensare con PE bonus. Ecco tutto quello che dovete sapere sui clan, sulla progressione, sulle sfide mimetiche e tanto altro in Vanguard.

L'unica cosa più bella di vincere in Call of Duty: Vanguard o Call of Duty: Warzone è vincere insieme ai compagni di squadra e un po' di spavalderia.

Quest'anno, Sledgehammer Games ha ridefinito cosa significa essere un esperto di Call of Duty, introducendo un nuovo sistema di progressione e rendendo le sfide già esistenti più interessanti. Parte di questo aggiornamento è un'evoluzione dei reggimenti conosciuti come clan, una funzionalità social che ricompensa te e amici, familiari o compagni di squadra online per aver unito le forze in Vanguard e Warzone.

Pronto a diventare un membro delle Operazioni speciali Task Force livello 1? È tempo di riunire la squadra per il lancio di Vanguard e per leggere queste informazioni importanti sulla progressione, sugli oggetti sbloccabili e altro.

Sistema clan spiegato — Gioca con gli amici e ottieni ricompense

Giocare con gli amici è diventato più remunerativo.

Nel sistema clan, un gruppo di giocatori invitati (fino a 100) possono ottenere bonus esclusivi, soprattutto se fanno parte della stessa squadra. All'interno di un clan potrai ottenere i seguenti vantaggi:

L'abilità di personalizzare un emblema che possono equipaggiare tutti i membri del clan e un tag clan con un colore unico.

Ricompense uniche come cornici biglietti da visita, che incorniciano qualsiasi biglietto da visita scelto dal profilo giocatore, si possono ottenere con i PE clan, un nuovo sistema di esperienza simile agli altri PE in Vanguard .

. Un bonus PE del 10% per il livello del giocatore, armi, operatori e PE clan.

Un polo sociale ben organizzato nel quale potrai vedere tutti i compagni di clan, che possono essere i tuoi compagni di squadra più cari o nuovi amici arrivati da altri clan.

Facevi già parte di un reggimento prima di Vanguard? A partire dal 5 novembre, il tuo reggimento attivo verrà trasformato in un clan. Potrai tranquillamente giocare con i compagni del vecchio reggimento con il sistema clan o crearne uno nuovo.

Puoi creare un clan o unirti a uno già esistente tramite il menu Social di Vanguard, mentre il sistema arriverà su Warzone durante la Stagione 1.

La strada verso il grado 55 — Sbloccare tutti gli oggetti d'equipaggiamento di base

Il bonus del 10% ai PE che si ottiene giocando in un clan aiuta soprattutto con le progressioni principali di Call of Duty: livelli giocatore, gradi e sistema Prestigio.

Se è la prima volta che provi la serie, il numero e l'icona di fianco al tuo nome di gioco rappresentano il tuo livello giocatore e il simbolo originale del Prestigio fin dal primo Call of Duty®: Modern Warfare® del 2007. Quasi tutto quello che fai in multigiocatore, Zombi e Warzone (uccisioni, assist, completare sfide e obiettivi e via dicendo) ti fornisce PE giocatore che vanno ad aumentare il tuo livello giocatore.

All'inizio, i PE giocatore sono fondamentali per arrivare dal grado 1 (Soldato) fino al grado 55 (Comandante). Durante questa scalata, sbloccherai la possibilità di personalizzare l'equipaggiamento e avrai accesso a tutte le opzioni di base, come 38 armi e 18 specialità, potenziamenti da campo e serie di uccisioni in multigiocatore, oltre a patti leggendari e oggetti per la postazione di lavoro in Zombi.

Sbloccherai un set di sfide Carriera già dal livello 1. Completa tutte e 6 le sfide di ogni categoria e otterrai un biglietto da visita Maestria animato e tantissimi PE!

Mostrate nelle schede Sfide (accanto a quella Battle Pass o Caserma nel menu del multigiocatore o di Zombi, rispettivamente) le sfide Carriera garantiscono grandi bonus PE e fantastici biglietti da visita dopo averle completate. Come suggerisce il nome, queste sfide vanno completate nel corso della Carriera di Vanguard, quindi affrontatele con i vostri ritmi e non perdetevi decine di migliaia di PE giocatore!

Nozioni fondamentali sul Prestigio — Prestigio pre-stagione e stagionale spiegato

Ma il viaggio del livello giocatore non si ferma al grado 55.

Dopo aver ottenuto abbastanza PE giocatore per arrivare a Comandante con i gradi Militari, inizierai con i gradi Prestigio, un sistema di livelli stagionale per premiare i giocatori più abili e determinati della community. Questo sistema è simile a quello utilizzato in Call of Duty®: Black Ops Cold War e Warzone durante l'anno scorso.

Chi arriva oltre il grado Comandante riceverà automaticamente il primo Prestigio (Prestigio 1) e inizierà al livello stagione 1. A questo punto, tutto quello che hai sbloccato, inclusi gli oggetti dell'equipaggiamento, rimarranno durante la scalata ai gradi Prestigio.

Durante la pre-stagione potete raggiungere tre livelli Prestigio:

- Prestigio 1 (livello stagione 1)

- Prestigio 2 (livello stagione 50)

- Prestigio 3 (livello stagione 100)

Oltre a nuove e fantastiche icone accanto al tuo nome e al numero di grado più alto, raggiungendo i vari livelli Prestigio riceverai un salto di livello Battle Pass gratuito. Inoltre, raggiungendo il livello stagione 50 riceverai un nuovo progetto arma, esclusivo per chi ha raggiunto questo punto del Prestigio stagionale.

All'inizio della Stagione 1, a dicembre, il tuo livello stagione verrà azzerato (ma terrai gli oggetti che hai sbloccato) e i tuoi progressi proseguiranno dal livello Prestigio più alto raggiunto durante la pre-stagione. Ogni stagione offre quattro livelli Prestigio aggiuntivi da ottenere nel corso dei 200 livelli stagione, più un nuovo progetto arma al livello stagione 50.

Arrivare al livello Prestigio massimo per la stagione (livello 3 per la pre-stagione, livello 7 per la Stagione 1, livello 11 per la Stagione 2 e così via) ti darà il titolo di Maestro Prestigio. Chi non raggiunge il livello Prestigio più alto durante la stagione precedente, avrà la possibilità di recuperare e arrivare fino al livello stagione 1.000 durante una stagione. I livelli Prestigio rimasti possono essere ottenuti ogni 50 livelli stagione e, chi ha già raggiunto il livello Prestigio massimo, può arrivare comunque al livello 1.000 per provare la propria abilità in quella stagione di Vanguard e Warzone.

Inoltre, i giocatori che raggiungono il grado Maestro Prestigio continueranno i progressi del nastro Maestro Prestigio del sistema di Black Ops Cold War/Warzone. Vanguard aggiungerà sei nuovi nastri Maestro Prestigio da completare, oltre ai sei già presenti.

PE Battle Pass e BP — Cosa si può sbloccare durante la pre-stagione e oltre

Oltre al Prestigio, il Battle Pass è un altro sistema di ricompense stagione basato su 100 livelli di contenuti, tra cui diversi livelli gratuiti che forniscono armi, progetti arma e altro.

Durante la pre-stagione, continuerai a ottenere livelli della Stagione 6 del Battle Pass di Black Ops Cold War e Warzone, inclusi i 24 livelli gratuiti con oggetti di Vanguard. (NOTA: non è necessario acquistare il Battle Pass per sbloccare gli oggetti di Vanguard di questo Battle Pass, ma avrai accesso a tutti i 100 livelli in Black Ops Cold War e Warzone.)

Dopo la pre-stagione, potrete completare 100 livelli di contenuti di Vanguard e Warzone tramite il Battle Pass della Stagione 1. Arriveranno altri Battle Pass stagionali nel 2022.

Approfondimento su progressione armi e mimetiche

Giocando in multigiocatore o Zombi, puoi ottenere PE arma per qualsiasi arma che può essere inserita negli equipaggiamenti personalizzati.

Usando un'arma di base o un progetto arma in multigiocatore o Zombi, otterrai i suoi PE arma. Questi PE servono a far salire di livello quell'arma, garantendoti nuovi accessori da equipaggiare dall'Armaiolo (tramite il menu Equipaggiamenti) o un set di sfide mimetica che mette alla prova la tua maestria con quell'arma.

Ci sono due diversi tipi di sfide mimetica: una per il multigiocatore e una per Zombi. Tutti gli obiettivi di questi set sono diversi in base al tipo d'arma. Completando le sfide mimetica, otterrai delle coperture estetiche per quell'arma che vanno da disegni militari a vere e proprie opere d'arte, come l'ultimo set di mimetiche multigiocatore chiamato "Artista della morte".

Le armi principali a distanza solitamente hanno 70 livelli arma, con pistole, lanciatori e strumenti corpo a corpo che hanno diversi limiti massimi per rispecchiare il numero di accessori disponibili. Se hai raggiunto il livello massimo di un'arma, vuol dire che hai sbloccato tutti i suoi accessori e sfide mimetica.

Dopo aver raggiunto il limite, potrai completare le sfide mimetica del multigiocatore e di Zombi per provare la tua maestria. Dimostrando la tua abilità su una o più armi otterrai altre mimetiche: clicca qui sotto per scoprire cosa puoi sbloccare con le sfide mimetica di Vanguard.

NOTA: questo non include le sfide mirino, che forniscono nuovi pattern per un'ottica specifica su diverse armi.

Diventare un élite — Sbloccare operatori e sfide

Oltre ai PE giocatore, Battle Pass, arma e clan, c'è un altro sistema di progressione che fa il suo debutto in Vanguard: i PE operatore.

I PE operatore sono fondamentali per ottenere nuovi oggetti per i tuoi operatori, che arrivano in Vanguard con i trailer sul loro passato e le loro armi preferite.

Prima di poter ottenere anche un solo Punto Esperienza per un operatore, devi prima sbloccarlo completando una sfida operatore. Clicca qui sotto per scoprire come sbloccare i 12 operatori base nel multigiocatore di Vanguard (e in Warzone quando inizierà la Stagione 1). Esistono anche delle sfide operatore uniche in Zombi, quindi i giocatori possono scegliere in quale modalità giocare per sbloccare un operatore specifico. Una volta sbloccati in una modalità, gli operatori possono essere utilizzati anche nelle altre.

Dopo aver sbloccato un operatore, puoi farli salire fino al livello 20. Per farlo ti basta giocare con loro in multigiocatore o Zombi (e Warzone a partire dalla Stagione 1), ricordati di selezionarli dal menu Operatore e poi inizia una partita.

Ci sono due modi per velocizzare il guadagno di PE operatore: partecipare alle sfide operatore e utilizzare la loro arma preferita. Usando il leader delle Sentinelle, Arthur, come esempio, ecco la sua schermata operatore e la sua schermata sfida:

Chi vuole far salire velocemente di livello Arthur dovrà giocare usando lo Sten e provare a completare le sue quattro sfide operatore.

Nella strada verso il livello operatore 20, sbloccherai nuove battute o voci da usare in momenti specifici del gioco, PE giocatore, PE arma per l'arma preferita dell'operatore, emblemi e altro. I livelli 10 e 20 sono veri traguardi per ogni operatore, quindi riceverai una nuova skin operatore ogni volta che li raggiungerai.

Puoi anche ottenere due skin aggiuntive per ognuno dei 12 operatori: un completo dorato, che si ottiene portando tutti gli operatori di un'unità al livello 20, e una fortissima uniforme di platino, che si ottiene arrivando al livello 20 con tutti e dodici.

Dai il 110% accumulando PE, metti in mostra i tuoi traguardi in Vanguard e Warzone

I giocatori d'élite potrebbero aver già capito come massimizzare il guadagno di PE all'arrivo di Vanguard, ma diamo un'occhiata insieme con un ultimo esempio con Arthur e il suo Sten:

- Nei panni di Arthur, usando lo Sten in multigiocatore o Zombi ottieni più PE operatore e arma.

- Usando lo Sten, puoi completare le sue sfide mimetica e ottenere PE giocatore bonus oltre a quelli ottenuti normalmente durante la partita.

- Puoi anche provare a completare le sfide Carriera vincendo partite o eseguendo uccisioni da accovacciato, ottenendo ancor più PE giocatore.

- Giocando con i compagni di clan, avrai un bonus del 10% su tutti i tipi di PE (giocatore, operatore e arma), oltre ai PE clan che ottieni sempre.

- Nel frattempo, ottieni anche PE Battle Pass, fondamentali per completare livelli che forniscono oggetti aggiuntivi come progetti arma o gettoni PE doppi. Un modo per sbloccare ancora più contenuti!

Giocando a Vanguard, otterrai continuamente ricompense giocando bene, mettendoti alla prova e facendo squadra con gli amici. Tutto quello che sblocchi testimonia le tue abilità e va messo in mostra con orgoglio nelle lobby di multigiocatore e Zombi.

Inoltre, gli oggetti sbloccati in multigiocatore (armi, mimetiche, skin operatore e altro) li ritroverai anche in Warzone all'inizio della Stagione 1. Se a quel punto, scenderai in campo con il clan al livello massimo, l'operatore vestito di platino e aprirai i lanci di equipaggiamento per usare le armi con mimetica Atomica, allora potrai considerarti un giocatore d'élite di Call of Duty.

Call of Duty: Vanguard Zombi 20 suggerimenti per affrontare l'orda

Vanguard è arrivato, e con lui le orde di non morti agli ordini dell'Oberführer Wolfram Von List e di Kortifex l'Immortale. Continua a leggere per i nostri 20 suggerimenti su come iniziare con il piede giusto il nuovo capitolo della saga dell'etere oscuro.

I morti stanno risorgendo e non c'è via di fuga: benvenuto a "Der Anfang", la prima esperienza Zombi di Call of Duty: Vanguard, ora disponibile su tutte le piattaforme supportate.

I nostri soldati delle forze speciali sono riusciti ad allestire una base operativa a Fountain Square, tra le rovine di Stalingrado. Il Professor Krafft, un demonologo che ha tradito i suoi oppressori nazisti, sta fornendo il suo aiuto nella lotta contro la minaccia dei non morti. Confinato qui dalla magia dell'entità dell'etere oscuro nota come Kortifex l'Immortale, non hai altra scelta che accettare l'aiuto di Krafft.

Forse sarete proprio tu e la tua squadra a riuscire a uscirne vivi. Fai tesoro di questi consigli e torna a combattere:

1. Esplora la tua base operativa.

"Der Anfang" inizia a Fountain Square, dove i nostri operatori sono riusciti ad allestire una base operativa che funge da baluardo contro l'infinita orda dei non morti. All'inizio avrai accesso solo alla postazione di lavoro, alla cassa misteriosa, alla cassa di munizioni, alla Pack-a-Punch e al nuovo Altare dei Patti.

Guardati intorno e orientati. Non disporrai ancora delle risorse necessarie ad acquistare alcuni potenziamenti, ma non temere: presto incontrerai degli zombi da eliminare con l'arma iniziale. Ogni singola goccia di essenza è vitale, perciò inizia a sterminarli. 2. Tieni presenti i tuoi obiettivi.

All'inizio ti saranno mostrati tre portali, ciascuno con un suo tipo di obiettivo. Gli obiettivi iniziali sono Raccolta, Trasmissione e Blitz.

In Raccolta dovrai recuperare pietre runiche dagli zombi caduti e depositarle nell'obelisco Divorapeccato. Quando avrai depositato un numero sufficiente di pietre runiche, la posizione del Divorapeccato cambierà (lo vedrai indicato su minimappa e HUD da un'icona a forma di stella). Riempilo tre volte per completare l'obiettivo. Quando si gioca in squadra è meglio scegliere un giocatore che si occupi di depositare le pietre runiche, mentre gli altri respingono l'assalto dei non morti.

In Trasmissione dovrai seguire la testa fluttuante di uno zombi, che troverà punti deboli tra le dimensioni. Restale vicino per farla spostare attraverso la mappa e riempire l'indicatore sul tuo HUD. Se ti sposterai dall'area d'effetto indicata, inizierai a subire danni nel tempo. Quando l'indicatore sarà pieno, gli zombi crolleranno e tornerai a Fountain Square tramite teletrasporto.

Blitz è pura sopravvivenza. L'obiettivo è sopravvivere per il tempo indicato mentre gli zombi attaccano da tutte le direzioni. Tieni d'occhio la minimappa per controllare dove sono e non farti prendere di sorpresa.

3. Kortifex determina i tuoi limiti.

Ogni obiettivo è legato a un luogo diverso. Avvicinati ai portali per scoprire cosa ti aspetta. Combatti negli appartamenti di Stalingrado, sui tetti dell'Hotel Royal di Parigi e nei campi fangosi sotto un mulino in fiamme a Merville. I giocatori veterani riconosceranno sicuramente le classiche paludi e caserme di Shi No Numa, in Giappone.

I confini di ogni luogo sono determinati dalla barriera magica di Kortifex, che varia da obiettivo a obiettivo. Potresti ritrovarti confinato in una singola area di Shi No Numa o in un solo piano degli appartamenti, oppure avere l'intera area a disposizione. Osserva gli indicatori della barriera per determinare l'area di gioco oltre ciascun portale. 4. Sfrutta le abilità dell'Etere oscuro.

Il manufatto che sceglierai per il tuo equipaggiamento determinerà l'entità dell'etere oscuro a cui si legherà il tu operatore e, di conseguenza, l'abilità fornita da tale sinergia.

Mina a energia: il Drago di Saraxis crea un esplosivo etereo che infligge gravi danni ai nemici che lo innescano. Usalo per far esplodere i non morti nelle strozzature, o come ultima risorsa per sfuggirgli.

Schermatura etere: la Maschera di Bellekar ti nasconde nell'etere oscuro, rendendoti invisibile ai nemici per 5 secondi. Attivala per sfuggire a morte sicura, o anche per avere la possibilità di raggiungere una posizione migliore.

Anello di fuoco: la Spada di Inviktor traccia un anello di fiamme eteree che aumenta i danni di chiunque si trovi al suo interno. Dura 15 secondi. Quando dovrai affrontare un'orda particolarmente folta o uno Sturmkrieger arrabbiato (ne parleremo tra poco), quest'abilità fornirà a te e al tuo team la capacità di infliggere danni extra, utile per abbattere più rapidamente i nemici.

Crio-esplosione: il Corno di Norticus genera un vortice gelido che danneggia i nemici con l'esplosione iniziale e rallenta quelli che ci entrano. Raggela e rallenta i nemici, poi massacrali nel breve periodo in cui sono costretti a muoversi con lentezza.

5. Fontane delle specialità — Il primo sorso è gratis†.

Le specialità funzionano in maniera leggermente diversa in Vanguard Zombi rispetto ai titoli precedenti. Quando si attiva una fontana delle specialità, si riceve gratuitamente† il primo livello della specialità corrispondente. In seguito è necessario pagare un prezzo in essenza per potenziare ulteriormente la specialità in gioco: 2.500 unità di essenza per il livello 2, 5.000 per il 3 e 7.500 per il 4.

Le cinque specialità di "Der Anfang" includono Tempra bestiale, Frenesia demoniaca, Danni diabolici, Vigore venefico e Celerità eterea. Le troverai a Stalingrado dopo aver sbloccato nuove aree della base operativa e nelle aree degli obiettivi. 6. Prova a completare prima l'obiettivo a sud-ovest.

Completando un obiettivo si sblocca una nuova sezione di Stalingrado, fino a poter esplorare l'intera area. Consigliamo a chi si sta facendo le ossa in Vanguard Zombi di entrare prima nel portale rivolto verso sud-ovest. Completando quest'obiettivo si ottiene l'accesso alla fontana della specialità Tempra bestiale. Un po' di salute extra non fa mai male.

7. Rompi i cristalli e apri le casse.

A Stalingrado, vicino ai gruppi di zombi, compaiono cristalli rossi e casse tra gli obiettivi. Spara ai cristalli e saccheggia le casse: potresti trovare equipaggiamento, oggetti e materiali. Più rifornimenti equivalgono a più strumenti nelle situazioni maggiormente impegnative. Cristalli e casse sono indicati sulla minimappa, perciò rastrella l'area e goditi le ricompense. 8. Visita l'Altare dei Patti tra un obiettivo e l'altro.

Usando l'Altare dei Patti potrai avere a disposizione fino a tre abilità per volta. Queste abilità possono alterare notevolmente il tuo stile di gioco: Presenza nefasta aumenta i danni inflitti sparano da fermo, mentre Squagliacervelli può trasformare i nemici in alleati.

Controlla l'altare ogni volta che completi un obiettivo. I Patti offerti possono cambiare di volta in volta ed essere più rari. Valuta il tuo potere dell'etere oscuro durante la scelta: abbina Presenza nefasta ad Anello di fuoco per un notevole incremento dei danni, o Gelamorti con Crio-esplosione per impedire agli zombi di raggiungere la tua posizione.

9. Procedi senza fretta e ripulisci l'area.

Gli zombi presenti a Stalingrado aumentano e diventano più aggressivi ogni volta che completi un obiettivo. Eliminarli completamente ogni volta è un ottimo modo di ottenere più essenza e altre risorse. La tua potenza aumenterà molto più rapidamente, dato che potrai potenziare l'arma con la Pack-a-Punch e cercare nuove armi nella cassa misteriosa abbastanza presto. 10. Spendi i tuoi primi 750 materiali in corazza.

Usa i materiali alla postazione di lavoro per procurarti un'ampia serie di strumenti di attacco e difesa, come l'efficacissima bomba scimmia e oggetti per l'auto-rianimazione. Ti consigliamo di impiegare le prime 750 unità di materiale nell'acquisto di una corazza di livello 1, a meno che tu non l'abbia già trovata. Oltre che migliorare la resistenza ai danni, la corazza permette di usare i frammenti di corazza trovati e il nuovo potenziamento Corazza al massimo.

11. L'arrivo di nuovi nemici aumenta la difficoltà.

Dopo ogni obiettivo completato, i non morti aumentano e diventano più resistenti ai danni. Dopo il terzo round si faranno vivi gli Urlatori, che caricano a testa bassa ed esplodono a distanza ravvicinata. Anticipali grazie al loro caratteristico urlo ed eliminali quando sono vicini a un gruppo di zombi per trasformare una minaccia in un aiuto esplosivo.

Dal quinto round in poi compariranno gli Sturmkrieger, armati di minigun. Questi colossi sono in grado di sopportare molti danni e di infliggerne altrettanti. Indica sempre la loro posizione, per dare modo al team di concentrare il fuoco su di loro ed eliminarli rapidamente. 12. Mira alla testa.

I colpi critici infliggono molti più danni in confronto a quelli al corpo, ancora di più con la specialità Danni diabolici. È davvero importante: mira per massimizzare i danni. Spesso ti ritroverai in aree ristrette, dove è fondamentale eliminare rapidamente i non morti.

13. Ascolta le informazioni delle radio.

In diversi punti della mappa troverai equipaggiamento radiofonico che riproduce messaggi di personaggi come il professor Krafft e Wolfram Von List. Sfruttali per comprendere meglio la storia di "Der Anfang". Valuta se attivare i sottotitoli per non perderti preziose informazioni durante gli scontri con i non morti. 14. Il segreto della vittoria è Pack-a-Punch.

È cruciale migliorare i danni delle proprie armi nel tempo e il modo migliore per farlo sono le macchinette Pack-a-Punch. I livelli costano progressivamente sempre più essenza, da 7.500 unità per il livello 1 a 15.000 per il 2 e 30.000 per il 3. In alternativa puoi provare con la cassa misteriosa, dato che le armi più rare possono avere installati già dei potenziamenti Pack-a-Punch.

15. Bombarda a tappeto con Schizzi di sangue e Filone principale.

Una delle combinazioni di Patti più efficaci è quella tra Schizzi di sangue, che può far esplodere i nemici uccisi dagli esplosivi, e Filone principale, che fornisce una possibilità di conservare l'equipaggiamento utilizzato. Questa combinazione può spazzare via facilmente orde intere di non morti.

Anche se non dovessi abbinarle, utilizza aggressivamente l'equipaggiamento. Ne troverai molto su nemici caduti, nei cristalli e nelle casse, perciò non andarci piano. 16. Addio alle pareti con armi.

In "Der Anfang", le tradizionali pareti con armi sono state sostituite dalle casse e dalla cassa misteriosa, che ora sono il mezzo principale per procurarsi armi. Più avanti nei round, anche gli Sturmkrieger sconfitti possono lasciare delle armi. Questa novità rende la cassa misteriosa ancora più preziosa, perciò risparmia l'essenza e prova.

Anche l'arma iniziale è molto importante, perché è l'unica con cui puoi pianificare. Abbina una mitraglietta o un fucile a canna liscia a Crio-esplosione per decimare le orde a corto raggio, oppure un fucile d'assalto con Anello di fuoco per abbattere i nemici prima che si avvicinino troppo. Se preferisci combattere a distanza con mitragliatrici leggere o fucili tattici, Schermatura etere potrebbe essere lo strumento migliore per mantenere le distanze necessarie a colpire da lontano. Sperimenta e scopri la combinazione più adatta a te.

17. Le specialità restano, i livelli no.

Nella lotta contro Kortifex e Von List avrai bisogno di tutto l'aiuto possibile. Un'altra novità di "Der Anfang" è il mantenimento di tutte le specialità ottenute di livello base dopo la rianimazione, dato che il primo livello delle specialità è sempre gratis. Ringrazia pure la tua entità dell'etere oscuro alleata, che ti mantiene sempre in forma.

Tuttavia, ogni volta che verrai abbattuto perderai un livello di ogni specialità, una penalità che può diventare abbastanza costosa nelle fasi di gioco avanzate. Perdere una specialità di livello 4 costa più di perderne una di livello 2, perciò ci sono più rischi nell'investire molto su una singola specialità. Scegli saggiamente e guardati le spalle. 18. Non tutto è come sembra.

I non morti visibili a Stalingrado non sono gli unici a rappresentare una minaccia. Usando il suo potere di far risorgere i non morti, Von List può evocare altri zombi dall'etere oscuro per rinfoltire l'orda. Avvicinati ai nemici con cautela e ricorda che possono sempre spuntarne altri a battaglia iniziata.

19. Completa l'estrazione per ottenere PE bonus.

Dal round quattro potrai decidere di avviare una sequenza di estrazione che ti porterà via da Stalingrado, ricompensando i tuoi sforzi con PE bonus. Quando la avvierai, gli zombi ti attaccheranno finché non ne avrai eliminato il numero necessario. Alla fine comparirà uno squarcio da qualche parte nel livello. Raggiungilo in tempo o muori provandoci. 20. Invita i tuoi amici.

Von List ha a disposizione le fosse comuni di Stalingrado, perciò non è possibile sapere quanti non morti è in grado di richiamare per intralciare la tua missione. Dimostra a Von List e a Kortifex cosa sei capace di fare: invita i tuoi amici e affronta i non morti in squadra con loro. Più giocatori equivalgono a più potenza di fuoco e a molto più divertimento. Ora entra in azione e fai tornare i non morti nelle tombe a cui appartengono.

