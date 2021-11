Duomo Passport e Venere Card Holder Recensione

Oggi provo due custodie dell'italiana Celly. Nel dettaglio si tratta del Duomo Passport, un porta documenti, e di Venere Card, un portacarte magnetico. Per chi non la conoscesse, Celly è un marchio italiano di accessori per mobile del Gruppo Esprinet. E' tra i primi cinque distributori di tecnologia in Europa e numero 1 in Italia. Il brand Celly è leader nel mercato degli accessori per mobile, nella produzione e distribuzione di accessori di alta qualità per smartphone, tablet, PC, fotocamere e action cam. Tutti, ovviamente, caratterizzati da un design e da uno stile interamente italiano.





Duomo Passport



I documenti sempre a portata di mano



Duomo Passport è un elegante portadocumenti con chiusura magnetica ideale per qualsiasi viaggio. E' un prodotto bello da vedere, elegante nel design e di buona fattura. Il materiale è in similpelle, quindi abbastanza resistente. Ilè dotato di chiusura magnetica, ma se dovesse essere riempito troppo, a supporto arriva il robusto elastico posto all'esterno che bloccherà tutto in sicurezza.All’interno delsi trovano delle pratiche tasche dove poter custodire passaporto, documenti di viaggio, carte, contanti e dispone anche di una comoda tasca per ospitare uno smartphone.E' Presente anche una speciale micro tasca per schedesecondarie e un piccolo pin per la loro rimozione che è incluso in confezione. Questo durante un viaggio risulta comodissimo perchè permette di cambiare le SIM telefoniche senza paura di perderle rimanendo sempre connesso in qualsiasi luogo.



Caratteristiche tecniche:



Materiale: Similpelle

Colore: Blu/Nero/Marrone

Altezza: 19 cm

Larghezza: 10.5 cm

Lunghezza: 0.5 cm

Peso: 50 gr

ha un bel design e molte uliti tasche; indispensabile per la vita di tutti i giorni e in particolare per chi viaggia spesso. E' disponibile sul sito ufficiale a 24,99 Euro e su Amazon







Venere Card Holder



Il portafogli non ha più senso



è un comodo portacarte magnetico dotato diche permette di avere sempre dietro le carte e i contanti senza l’ingombro di un portafoglio. Grazie al materiale di finitura in simil Saffiano risulta molto bello da vedere e di ottima fattura.Venere Card ha un magnete integrato. Grazie al sistema di fissaggio magnetico - incluso in confezione - si potrà attaccarealla cover di qualsiasi smartphone. Così si potranno avere sempre a portata di mano carte di credito, bancomat e contanti.

Caratteristiche tecniche:

Materiale: Similpelle

Colore: Nero/Rosa/Rosso

Altezza: 9 cm

Larghezza: 6 cm

Lunghezza: 0.5 cm

Peso: 10 gr

Celly Venere Card è ben fatto, resistente, si attacca allo smartphone e offre 4 comode tasche dove riporre contanti e carte di tutti i tipi. Il portafogli non ha più senso di esistere. Lo trovate sul sito ufficiale di Celly a 14.99 Euro e su Amazon.



