Mr. Driller DrillLand - PlayStation & Xbox Launch Trailer

Mr. DRILLER DrillLand si fa strada su PlayStation 5 and Xbox Series X|S!

Siamo felici di annunciare che da oggi puoi goderti le avventure di MR. DRILLER sulla tua console next-gen!

Visita Drill Land, un parco divertimenti segreto e sotterraneo in cui ogni attrazione ha le sue regole e caratteristiche uniche.

In questo puzzle game, dovrai continuare a scavare sempre più in profondità – combinando e facendo esplodere i blocchi colorati - per raggiungere il fondo del livello. Grazie alla Modalità Casual il gioco è semplice da imparare e adatto anche per i giocatori più giovani, ma il suo gameplay fresco lo rende perfetto per tutti.





Altre News per: drillerdrilllandplaystationxboxlaunchtrailer