RiMS Racing disponibile gratis per pochi giorni!

NACON e RaceWard Studio offrono agli appassionati delle due ruote l'opportunità di scoprire RiMS Racing, un nuovissimo concetto di gioco di moto che unisce guida e meccanica, gratuitamente su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. I giocatori potranno mettere alla prova le loro abilità di guida per alcuni giorni su PC (Steam) senza limiti di tempo, mentre l'accesso è limitato a 3 ore su console.

RiMS Racing sarà disponibile gratuitamente nei seguenti orari:

- Su PC: dal 25 ottobre (h 19) al 27 ottobre (h 19), con un accesso illimitato

- Su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S: dal 29 ottobre (h 19) al 1° novembre (h 19), con un accesso limitato a 3 ore.





Infine, il DLC The Bloody Beetroots sarà gratuito per tutti i giocatori su tutte le piattaforme tra il 29 ottobre e il 31 ottobre alle 19:00(fino al 1° novembre alle 19:00 su Steam). Questo DLC coincide con l'uscita ufficiale dell'EP "RiMS Racing Soundtrack" di The Bloody Beetroots, disponibile su tutte le piattaforme. Comprende una livrea esclusiva per la Ducati Panigale V4 R e un equipaggiamento completo per il pilota in collaborazione con Dainese e AGV, nei colori curati da The Bloody Beetroots.

Ecco tutte le tracce dell'EP "RiMS Racing Soundtrack" di The Bloody Beetroots:



Bully

Ready Player One

Bleeding

Blow

Easy

Ezekiel

Altre News per: rimsracingdisponibilegratispochigiorni