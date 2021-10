ASUS presenta nuovi router

ASUS router

ASUS presenta i router ROG Strix GS-AX5400, GS-AX3000 e TUF Gaming AX5400

Connettività WiFi 6 ultraveloce dal design accattivante, funzionalità avanzate per il gaming su PC, console e mobile, internet security evoluto già incluso.



ASUS annuncia la disponibilità in Italia del primo router della serie ASUS TUF Gaming, il TUF Gaming AX5400, insieme alle due nuove proposte targate Republic of Gamers, il ROG Strix GS-AX5400 e il ROG Strix GS-AX3000. Entrambe le proposte, TUF Gaming e ROG, presentano uno stile accattivante espressamente pensato per i gamer e offrono WiFi 6 ultraveloci fino a 5400 Mbps se utilizzato con canali a 160 MHz.

Dare la priorità ai pacchetti di gioco da qualsiasi tipo di dispositivo — cellulare, PC o console — diventa estremamente facile grazie alle funzioni Mobile Game Mode, Gaming Port e Gear Accelerator. I giocatori su console potranno apprezzare in particolare la funzione Open NAT, per aprire determinate porte e consentire le connessioni attraverso il firewall tramite profili di gioco preimpostati, mentreVPN Fusion consente a chi gioca da PC di utilizzare contemporaneamente una connessione VPN e una connessione standard.

I nuovi router ROG Strix GS-AX5400, GS-AX3000 e TUF Gaming AX5400 garantiscono anche una maggiore privacy quando si utilizzano hotspot WiFi pubblici in qualsiasi parte del mondo grazie alla funzione Instant Guard, con cui creare un tunnel dati VPN sicuro per il router con un solo clic. Inoltre, ASUS AiProtection Pro offre sicurezza di rete gratuita a vita per tutti i dispositivi connessi.

TUF Gaming AX5400: il primo router TUF Gaming

TUF Gaming AX5400 è un router progettato per offrire prestazioni evolute in ambienti ad alta densità di dispositivi e va ad ampliare la già nutrita gamma di prodotti TUF Gaming.

Il design è in linea con la proposizione gaming e con il look rinnovato della serie, con linee filate che regalano un aspetto futuristico ed aggressivo, sottolineato dall’ampio numero di antenne (ben 6 per la massima efficacia e copertura) e personalizzabile con un tocco RGB, grazie agli effetti Aura Sync per l’illuminazione del logo posto centralmente sul pannello frontale.

Il router dual-band TUF Gaming AX5400 offre una larghezza di banda totale combinata fino a 5400 Mbps, con una copertura del segnale più ampia fino all'80% rispetto alle generazioni precedenti, offrendo un'eccezionale flessibilità di utilizzo in casa.

Oltre a velocità più elevate, il WiFi 6 di TUF Gaming AX5400 è progettato per aumentare la capacità di rete fino a 4 volte e aumentare la copertura fino all'80%, così tutti i dispositivi ottengono la loro giusta quota di larghezza di banda WiFi, anche negli angoli remoti della casa. Utilizza lo schema di modulazione OFDMA per permettere al segnale di viaggiare più lontano e una configurazione MU-MIMO 4x4 e antenne separate da 2,4 GHz e 5 GHz per ridurre le interferenze, insieme ad altri miglioramenti come il beamforming, che focalizza il segnale verso ciascun dispositivo per una connessione migliore e più stabile.

ROG Strix GS-AX5400: Progettato con stile. Nato per vincere

ROG Strix GS-AX5400 si presenta con un design in pieno stile ROG Strix, con un taglio netto sulla parte superiore che delimita una trama a matrice di punti. L'illuminazione Aura RGB sul pannello frontale consente invece ai giocatori di personalizzare gli effetti di luce secondo i propri gusti.

Il WiFi 6 dual band dello Strix GS-AX5400 dispone di canali a 160 MHz sulla banda di frequenza a 5 GHz, offrendo una larghezza di banda totale fino a 5400 Mbps. Le tecnologie OFDMA e MU-MIMO migliorano l'efficienza della rete in ambienti ad alta densità di dispositivi, offrendo fino a 4 volte la capacità di rete del WiFi 5, pur mantenendo totale compatibilità con tutti i dispositivi WiFi esistenti.

ROG Strix GS-AX3000: DNA ROG, per PC …e non solo

ROG Strix GS-AX3000 condivide il design e l’inconfondibile stile ROG del “fratello maggiore”, insieme a molte delle caratteristiche espressamente indirizzate ad una platea gaming, a partire dalla illuminazione Aura RGB del pannello frontale che offre molteplici opzioni di personalizzazione. La velocità in questo caso raggiunge i 3000 Mbps con canali WiFi 6 da 160 MHz che garantiscono anche qui bassa estremamente latenza, velocità superiore, efficienza energetica e copertura più estesa.

Benché in grado di soddisfare molteplici esigenze, dallo streaming alle comunicazioni online, è nel gaming che si apprezzano tutte le sue doti: che sia su PC, smartphone o console, i giocatori apprezzeranno la presenza di una Porta Gaming dedicata che assegna automaticamente priorità a qualsiasi dispositivo cablato; la funzione Gear Accelerator che massimizza le prestazioni dei device gaming evitando inefficiente competizione per la larghezza di banda; Game Boost, una funzionalità QoS adattiva che permette di dare priorità selettivamente alle applicazioni di gioco.

Gaming migliorato su qualsiasi dispositivo

Grazie ai nuovi router ASUS e ROG, i giocatori possono godere di giochi ottimizzati su qualsiasi tipo di dispositivo di gioco, che si tratti di uno smartphone, un desktop PC, un laptop o una console di gioco. La modalità Mobile Game assegna istantaneamente la priorità ai giochi su smartphone tramite un singolo tocco nell'app ASUS Router, riducendo i tempi di ping e la latenza.

La Game Port dedicata assegna automaticamente la priorità al traffico da qualsiasi dispositivo cablato ad esso collegato, senza bisogno di configurazioni complesse, e qualsiasi dispositivo può essere prioritario in modalità wireless tramite la funzione Gear Accelerator nel pannello di controllo online del router. Adaptive QoS può inoltre analizzare il traffico e assegnare priorità ai pacchetti di gioco, consentendo le migliori prestazioni possibili. Per i giocatori su console, Open NAT offre un modo semplice per abilitare il port forwarding in soli tre semplici passaggi.

L'aggregazione WAN e LAN consente agli utenti di combinare due porte Gigabit Ethernet con un solo clic per abilitare una connessione Internet fino a 2 Gbps a un ISP adatto o una connessione LAN 2 Gbps per la connessione a dispositivi che necessitano molta larghezza di banda come un NAS.

Sulla maggior parte dei router, la creazione di una connessione VPN impedisce ai giocatori di utilizzare una connessione normale. Strix GS-AX5400 e TUF Gaming AX5400 includono VPN Fusion, una funzionalità che consente connessioni VPN e non VPN simultanee, in modo che i giocatori possano godere della massima velocità in ogni momento.

Privacy e sicurezza al primo posto

ROG Strix GS-AX5400, GS-AX3000 e TUF Gaming AX5400 offrono tutti una protezione totale, sia all'interno che all'esterno della propria casa. A casa, la sicurezza di rete è garantita da AiProtection Pro con tecnologia Trend Micro, una suite completa di internet security con aggiornamenti illimitati inclusi del valore commerciale superiore a 50€/anno, che protegge automaticamente tutti i dispositivi connessi e comprende anche un Controllo Genitori avanzato.

L'abbonamento, già incluso con i router ASUS e a differenza di molte altre soluzioni, garantisce una copertura totale della propria rete ed un aggiornamento a vita. AiProtection rimane sincronizzato con il database cloud di Trend Micro per ottenere le firme più recenti per il sistema di prevenzione delle intrusioni, il blocco dei siti dannosi, il rilevamento e il blocco dei dispositivi infetti e il filtro del contenuto.

Fuori casa, invece, è possibile godere della protezione di Instant Guard, una funzionalità che rende sicura e protetta qualsiasi connessione WiFi pubblica. Instant Guard crea infatti un tunnel dati VPN verso il proprio router da qualsiasi parte del mondo, offrendo ai proprietari la massima tranquillità quando utilizzano connessioni Internet pubbliche potenzialmente non sicure.

DISPONIBILITà E PREZZI

ASUS ROG Strix GS-AX5400 è disponibile al prezzo consigliato di269,00€ IVA inclusa.

ASUS ROG Strix GS-AX3000 è disponibile al prezzo consigliato di199,00€ IVA inclusa.

ASUS TUF Gaming AX5400 è disponibile al prezzo consigliato di159,00€ IVA inclusa.



